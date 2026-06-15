Detalji nesreće u kojoj je život izgubio mladi vratar Squarea: Za sve je kriva brzina

Neprilagođena brzina uzrok je teške prometne nesreće u kojoj je u ponedjeljak ujutro na Jadranskoj magistrali, u blizini skretanja za dubrovačko naselje Bosanka, poginuo 22-godišnji motociklist, izvijestila je dubrovačka policija o rezultatima očevida.

Očevidom je utvrđeno da se 22-godišnjak motociklom dubrovačkih registarskih oznaka kretao iz smjera Župe dubrovačke prema Dubrovniku te je zbog brzine neprilagođene uvjetima na kolniku izgubio nadzor nad motociklom.

"Potom je udario u stražnji lijevi bočni dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje se kretalo ispred njega u istom smjeru i usporavalo vožnju radi već zaustavljene kolone vozila ispred sebe. Nakon udara, motocikl se odbio i udario u osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka koje se kretalo iz suprotnog smjera, a potom i u osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka koje se u koloni kretalo ispred prvog udarenog vozila", stoji u priopćenju.

Poginuo na mjestu nesreće

Zbog težine zadobivenih ozljeda motociklist je poginuo na mjestu nesreće. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva, tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te se odvijao obilaznim prometnicama. Iz Grada Dubrovnika zbog toga su za sva vozila iz smjera grada prema Župi dubrovačkoj omogućili slobodan prolazak kroz zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre.

Podsjetimo, smrtno je stradao 22-godišnji Petar Prce, vratar futsal kluba MNK Square. Mladi vratar bio je član prve momčadi dubrovačkog kluba, a vijest o njegovoj smrti duboko je potresla sportsku zajednicu. Iz Squarea su se od svog suigrača oprostili emotivnom porukom, istaknuvši kako nisu izgubili samo vrsnog vratara, već i prijatelja, brata te važan dio klupske obitelji.