Teška nesreća kod Dubrovnika odnijela život mladog vratara (22) Squarea

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila u blizini skretanja za Bosanku smrtno je stradao 22-godišnji Petar Prce, vratar futsal kluba MNK Square.

Mladi vratar bio je član prve momčadi dubrovačkog kluba, a vijest o njegovoj smrti duboko je potresla sportsku zajednicu. Iz Squarea su se od svog suigrača oprostili emotivnom porukom, istaknuvši kako nisu izgubili samo vrsnog vratara, već i prijatelja, brata te važan dio klupske obitelji.

"Preranim odlaskom našeg Petra izgubili smo puno više od vratara. Njegova ljubav prema futsalu i našem klubu ostat će trajno urezana u srcima svih koji su ga poznavali", poručili su iz kluba.

Dodali su kako danas ne tuguju samo za čuvarom mreže, već za mladim životom koji je prerano ugašen te su izrazili sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Petar Prce imao je 22 godine.

Kako je priopćila policija nesreća se dogodilo jutros nešto prije 8 sati, na državnoj cesti D8, u blizini skretanja za mjesto Bosanka. U prometnoj nesreći su sudjelovala tri osobna vozila i motocikl. Motociklist je od zadobivenih ozljeda ubrzo preminuo na mjestu događaja.