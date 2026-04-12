Trump usred napetosti s Iranom šokirao dolaskom na UFC: Svi gledali tko je u njegovoj loži

UFC 327, održan u Miamiju u noći na nedjelju po našem vremenu, privukao je veliku pažnju ne samo zbog borbi u kavezu, već i zbog dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa. Događaj je dodatno dobio na težini jer je riječ o njegovom prvom pojavljivanju na sportskim priredbama nakon početka sukoba s Iranom.

Publika u dvorani dočekala je Trumpa glasnim pljeskom čim je ušao u arenu. U društvu predsjednika bio je i prvi čovjek UFC-a Dana White, s kojim se uputio prema svojim mjestima, usput se zadržavajući kod komentatorskog stola gdje je razmijenio nekoliko riječi s Joeom Roganom.

Posebnu pozornost izazvao je i trenutak neposredno prije njegovog dolaska, kada je američki državni tajnik Marco Rubio prišao predsjedniku i nešto mu šapnuo, zaklanjajući usta rukom. Njih dvojica kratko su razmijenili nekoliko rečenica, nakon čega se Trump okrenuo prema publici, podigao šaku u zrak, mahao okupljenima i nekoliko puta gestom pokazao prema tribinama.

Trump nije nepoznato lice na UFC događajima. Tijekom godina redovito se pojavljivao na borilačkim priredbama, kako za vrijeme svoje političke karijere, tako i ranije. Samo u posljednje dvije godine prisustvovao je brojnim UFC večerima, uključujući UFC 316 i borilačku večer u Miamiju 2025., kao i UFC 302 i UFC 309 tijekom 2024. godine. Još 2019. bio je gost na UFC-u 244.

Prije ovog događaja, posljednji veliki sportski događaj na kojem se pojavio bilo je finale sveučilišnog prvenstva u američkom nogometu između Indiane i Miamija na Hard Rock stadionu 19. siječnja. Nakon izbijanja rata s Iranom nije prisustvovao Super Bowlu niti Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, kao ni drugim velikim sportskim manifestacijama.

Njegov dolazak u Miami uslijedio je nedugo nakon postizanja primirja s Iranom. Prije puta na UFC 327, Trump se obratio javnosti iz Bijele kuće, osvrnuvši se na aktualnu situaciju.

„U vrlo smo ozbiljnim pregovorima s Iranom. Mi smo pobijedili, bez obzira na sve. Vojno smo ih porazili“, izjavio je Trump, dodavši kako ishod pregovora za njega ne mijenja bitnu činjenicu da smatra kako je njegova strana već ostvarila pobjedu.

Večer u Miamiju tako je, uz sportski program i pobjedu Ulberga u glavnoj borbi, ostala zapamćena i po povratku američkog predsjednika na veliku sportsku scenu, ali i detaljima iz njegove lože koji su izazvali dodatne reakcije javnosti.

