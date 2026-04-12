‘Kralj Cigana’ se vratio iz mirovine pa zapalio publiku: Joshua ga odmah spustio na zemlju

Bivši boksački svjetski prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury u subotu se u Londonu uvjerljivom bodovnom pobjedom nad Rusom Arslanbekom Mahmudovim vratio boksu.

Bila je to prva Furyjeva borba otkako ga je u listopadu 2024. drugi put porazio Oleksandar Usik u borbi za naslov svjetskog prvaka po WBC-u.

Fury (37) u borbi na stadionu Tottenhama bio je uvjerljiv, naročito u kasnijim rundama kako je Mahmudov bivao sve umorniji. Odluka sudaca bila je jednoglasna, dvojica su borbu bodovala 120-108, a jedan 119-109.

Fury se nakon pobjede uhvatio mikrofona i izazvao sunarodnjaka Anthonyja Joshuu koji je meč gledao iz prvog reda. Bio bi to bez sumnje najveći boksački meč u britanskoj povijesti, piše Reuters.

"Sada vam želim dati borbu koji svi dugo čekate. Želim tebe AJ. Dajmo fanovima borbu koju žele, bitku za Britaniju. Izazivam te Anthony Joshua, prihvaćaš li?".

Joshua, također bivši svjetski prvak, nije progutao mamac. Rekao je da nema problema s tim da se suoči s Furyjem, ali tek kada se dogovore uvjeti.

"Bit ću nasuprot tebe u ringu u dogledno vrijeme. Nećeš mi ti govoriti što da radim", odgovorio je.

