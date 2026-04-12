Dok zvijezde dolaze u luksuzu, Gvardiol šokirao izborom: Evo u čemu se pojavio

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol našao se u središtu pažnje nakon što je društvenim mrežama počeo kružiti video dolaska igrača Manchester City na trening. Iako su njegovi suigrači stigli u skupocjenim automobilima, upravo je Gvardiol privukao najviše pažnje i to zbog potpuno drugačijeg izbora.

Naime, poznato je da nogometaši Manchester Cityja spadaju među najbolje plaćene na svijetu, pa nije iznenađenje da većina njih vozi luksuzne automobile vrijedne stotine tisuća eura. Video koji je objavio City News Wall pokazuje igrače kako dolaze u Rolls-Royceima, Ferrarijima, Mercedesima, ali i Bentleyju kakav vozi Mateo Kovačić.

U takvom društvu, Gvardiol je odabrao potpuno drugačiji pristup, na trening je stigao u Golfu R, što je za standarde svlačionice Cityja prilično skroman automobil. Upravo taj detalj izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Komentari navijača brzo su preplavili internet. “Gvardiol je jedini koji neće bankrotirati nakon karijere”, napisao je jedan korisnik, dok su drugi isticali kako hrvatski stoper očito preferira jednostavniji i nenametljiv stil života.

Inače, Gvardiol u Cityju zarađuje oko 230 tisuća eura tjedno, odnosno gotovo milijun eura mjesečno, no i ranije je pokazivao da mu luksuz nije prioritet.

Hrvatski branič trenutačno je izvan terena zbog ozljede koju je zadobio u siječnju, kada je slomio potkoljeničnu kost desne noge, a njegov povratak i dalje se iščekuje.

