Povijesni trenutak u Njemačkoj: Žena preuzela mušku momčad usred borbe za ostanak

Union Berlin ušao je u završnicu sezone s velikom promjenom na klupi, nakon što je klub iz Berlina smijenio Steffena Baumgarta poslije poraza 3-1 od posljednjeplasiranog Heidenheima. Na njegovo mjesto privremeno je postavljena Marie-Louise Eta, koja je tako postala prva žena u povijesti koja je preuzela vođenje muške momčadi u jednoj od liga “petice” europskog nogometa.

Eta će momčad voditi do kraja sezone, u trenutku kada se Union nalazi na 11. mjestu Bundeslige i ima 11 bodova prednosti ispred zone automatskog ispadanja, uz pet preostalih kola. Ipak, forma u 2026. godini zabrinjava, klub je u posljednjih 14 ligaških utakmica upisao tek dvije pobjede.

Ova 34-godišnjakinja već je ranije rušila granice u njemačkom nogometu. U studenom 2023. postala je prva žena pomoćni trener u Bundesligi, također u Union Berlinu, a već u siječnju 2024. upisala je i povijesni trenutak kada je tijekom suspenzije Nenada Bjelice vodila momčad s klupe u pobjedi 1-0 protiv Darmstadta, čime je postala prva žena koja je službeno vodila jednu Bundesligu utakmicu.

Bivša njemačka mlada reprezentativka i osvajačica Lige prvakinja s Turbine Potsdam od ljeta 2025. vodi U19 momčad Uniona, a već je najavljeno da će na ljeto preuzeti i žensku ekipu kluba.

Sportski direktor Uniona Horst Heldt naglasio je kako rezultati u drugom dijelu sezone nisu na razini očekivanja te da klub ne smije biti zavaran trenutnim bodovnim stanjem. Upravo zbog toga odlučeno je za promjenu na klupi i “novi početak”.

I sama Eta svjesna je ozbiljnosti situacije. Istaknula je kako opstanak još nije osiguran te da Union mora skupiti ključne bodove do kraja sezone. Naglasila je i kako je jedinstvo jedna od najvećih snaga kluba u teškim trenucima te izrazila uvjerenje da momčad ima dovoljno kvalitete za ostanak u ligi.

Njezinim imenovanjem ispisana je nova stranica europske nogometne povijesti, više od 25 godina nakon što je Carolina Morace postala prva žena na čelu muške profesionalne momčadi u Europi u talijanskoj Viterbese 1999. godine. Kasnije su slične uloge imale i Corinne Diacre u francuskom Clermontu te Hannah Dingley u engleskom Forest Green Roversu, iako bez vođenja službene utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Arena Stožice ostala u šoku: Hrvatski prvak ostao bez pojasa