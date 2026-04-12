BOMBA /

Slaven Bilić pred novim poslom: Vodit će reprezentaciju na SP-u protiv Hrvatske?

Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bilić je odradio razgovore s Nogometnim savezom i jedan je od vodećih kandidata

12.4.2026.
16:51
D.F.
Slaven Bilić mogao bi biti izbornik na Svjetskom prvenstvu 2026 i to protiv Hrvatske. Naime, bivši hrvatski izbornik je jedan od glavnih kandidata za preuzimanje reprezentacije Gane.

Kako navodi Ghanasoccernet.com, Bilić je odradio razgovore s Nogometnim savezom i jedan je od vodećih kandidata. Isti portal piše kako su mu glavni konkurenti Carlos Queiroz i Fernando Santos. Ganski nogometni savez u potrazi je za izbornikom koji bi ih vodio na Svjetskom prvenstvu nakon što su smijenili Otta Adda manje od tri mjeseca do početka prvenstva. Zbog toga su voljni novom izborniku ponuditi kratkotrajni ugovor na četiri mjeseca.

Navodno je za dugoročne planove zakaparen Herve Renard koji bi reprezentaciju preuzeo nakon Svjetskog prvenstva. Postoji i financijski problem u ganskom savezu pa su tako novom izborniku u mogućnosti ponuditi samo 50 tisuća dolara što je navodno već odagnalo neka imena.

Podsjetimo, Gana je u skupini Svjetskog prvenstva s Panamom, Engleskom i Hrvatskom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
