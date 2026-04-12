Slaven Bilić pred novim poslom: Vodit će reprezentaciju na SP-u protiv Hrvatske?

Slaven Bilić mogao bi biti izbornik na Svjetskom prvenstvu 2026 i to protiv Hrvatske. Naime, bivši hrvatski izbornik je jedan od glavnih kandidata za preuzimanje reprezentacije Gane.

Kako navodi Ghanasoccernet.com, Bilić je odradio razgovore s Nogometnim savezom i jedan je od vodećih kandidata. Isti portal piše kako su mu glavni konkurenti Carlos Queiroz i Fernando Santos. Ganski nogometni savez u potrazi je za izbornikom koji bi ih vodio na Svjetskom prvenstvu nakon što su smijenili Otta Adda manje od tri mjeseca do početka prvenstva. Zbog toga su voljni novom izborniku ponuditi kratkotrajni ugovor na četiri mjeseca.

Navodno je za dugoročne planove zakaparen Herve Renard koji bi reprezentaciju preuzeo nakon Svjetskog prvenstva. Postoji i financijski problem u ganskom savezu pa su tako novom izborniku u mogućnosti ponuditi samo 50 tisuća dolara što je navodno već odagnalo neka imena.

Podsjetimo, Gana je u skupini Svjetskog prvenstva s Panamom, Engleskom i Hrvatskom.

