Detalji ubojstva u Zagrebu: 'Obojica se poznaju od ranije, obojica su u nezakonitom boravku u Hrvatskoj'

Zona Šestinskog trga u Zagrebu od sinoć je pod opsadom policije nakon što je u stanu pronađeno tijelo muškarca, za kojeg se sumnja da je preminuo nasilnom smrću. Mušakrac je ubijen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja, a sve se dogodilo u objektu gdje su i dva velika stola za kockanje te stolice i žetoni.

Uživo smo s Ivanom Ivandom Rožić - Ivana, zna li se motiv ubojstva?

Motiv se tek treba rasvijetliti no, ono što je zanimljivo u cijeloj ovoj priči je da se ovaj zločin dogodio u jednoj kući koja je - kako su nam mještani rekli - ilegalni objekt, ilegalna kockarnica. Ima li to veze sa motivom i je li motiv možda kocka, to će rasvijetliti policija.

Miroslav Topić, voditelj Službe općeg kriminaliteta PU zagrebačke, potvrdio je da je ubojstvo počinio maloljetnik upotrebom vatrenog oružja na štetu 21-godišnjaka:

"Obojica se poznaju od ranije, obojica su u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, državljani su Bosne i Hercegovine. Maloljetnik počinitelj bit će predan pritvorskom nadzorniku gdje slijedi ispitivanje."

S obzirom da su ovdje bili ilegalno i da su državljani Bosne i Hercegovine, kakva je sada procedura?

Procedura je da će biti privedeni pritvorskom nadzorniku, onda će Državno odvjetništvo odlučivati - to će podnositi eventualno prijedlog - za određivanje istražnog zatvora.

Motiv još uvijek nije rasvijetljen?

Zasada nije utvrđen motiv, radimo intenzivno na utvrđivanju motiva i svih detalja samog događaja.

Danas smo razgovarali s nekim ljudima, kažu da je taj prostor ilegalna kockarnica. Ima li policija ta saznanja i koliko općenito policija ima problem s ilegalnim objektima?

Ne možemo potvrditi da je služilo isključivo za ilegalnu kockarnicu. Eventualni takvi objekti su za uski krug ljudi koji se povremeno samo nalaze, tako da zasada ne možemo to potvrditi.

U posljednja 24 sata ovo je već drugo ubojstvo koje je šokiralo Zagreb, a i šire zagrebačko područje. Jučer je posebno odjeknula vijest u Velikoj Gorici, ubojstvo i samoubojstvo - je li stanje sigurnosti zabrinjavajuće?

Za istaknuti je da do jučer nije počinjeno niti jedno kazneno djelo ubojstva na području PU zagrebačke. Jučer je počinjeno jedno kazneno djelo u Velikoj Gorici, jedno u Zagrebu i slijedom te statistike, možemo reći da je Zagreba siguran grad i da je stanje sigurnosti iznimno povoljno.

Koliko se u Zagrebu u prosjeku dogodi ubojstava ili pokušaja ubojstava?

Glede ubojstava, brojke variraju od 6 do 13 ubojstava u zadnjih desetak godina i ove brojke su u višegodišnjem prosjeku. Za napomenuti je da su u zadnjih sedam godina sva ubojstva riješena i što se tiče sigurnosti grada Zagreba, za istaknuti je da je prošle godine počinjeno najmanje kaznenih djela otkad se vode statistike unazad 20 godina.