Od siromašnog Splita do raskošnog Varaždina: Provjerili smo što norijade nude maturantima

U išaranim majicama "naj" odjeljenja, uz brašno, pištaljke i pjesmu, ulicama Zagreba u petak će defilirati tisuće učenika završnih razreda srednje škole. Počinje norijada, a hrvatski gradovi postaju poprišta tinejdžerskog slavlja.

Što se tiče glavnog grada, sve počinje u podne, kad će se s Trga bana pravac Bundeka zaputiti maturanti. Povorku će kao i uvijek pratiti Hitna pomoć, prometna policija, vatrogasci i zaštitari. Ruta povorke prolazi Praškom, Zrinjevcem, Strossmayerovim trgom, Tomislavcem, Mihanovićevom, Miramarskom, Ulicom grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice, preko mosta Slobode sve do Ulice Damira Tomljanovića-Gavrana i Bundeka.

Tijekom održavanja programa na Bundeku dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci i zaštitarska služba kako bi se osiguralo sigurno i primjereno obilježavanje. Nakon završetka programa, za lakši i brži povratak mladih kućama, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza.

Program na Bundeku

Središnje okupljanje maturanata održava se na Bundeku, gdje program traje od 13 do 20 sati. Organizatori su pripremili cjelodnevni glazbeni i zabavni sadržaj, a na pozornici će nastupati brojni DJ-evi i izvođači popularni među mlađom publikom.

Među potvrđenim imenima su Miach, TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i saksofonist Jakša Jordes. Program će voditi animator Marko Petar Orešković.

"Pozivamo sve maturante Grada Zagreba da se, kao i prethodnih godina, okupe na središnjem mjestu proslave u parku Bundek gdje smo za njih organizirali prigodni glazbeni program. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja", poručio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Na Bundeku će tijekom cijelog događaja biti raspoređene hitne službe, zaštitari, policija, vatrogasci i timovi hitne pomoći kako bi proslava prošla bez većih incidenata. Grad je najavio i pojačane linije javnog prijevoza nakon završetka programa zbog velikog broja maturanata koji će se vraćati prema centru i okolnim kvartovima.

Varaždinska Maturantika

Učenici završnih razreda srednjih škola Varaždinske županije već su počeli svoje slavlje. Maturantika je počela u srijedu, a završava u petak, 22. svibnja.

Tradicionalno, Maturantika je započela mimohodom maturanata ulicama Varaždina, tijekom koje je izabrana i najkreativnija odora. Četvrtak je pak sportski dan. i to u Parku mladih, dok će maturanti u petak, točno u podne, na Kapucinskom trgu zaplesati quadrillu.

"Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u Varaždinskoj županiji završava 1647 učenika iz 15 škola. Pred njima je kraj jednog važnog životnog razdoblja. Želimo da ove dane pamte po prijateljstvu, zajedništvu, smijehu i lijepim uspomenama", istaknula je zamjenica župana Silvija Zagorec.

"Ovo je prekrasan projekt za maturante koji opet zajednički organiziramo. Posebno bih naglasio da zahvaljujući Policijskoj upravi varaždinskoj i svim partnerima prethodnih godina nije bilo neželjenih događaja. Stoga pohvaljujem sve prethodne generacije maturanata, a vjerujem da će i ova generacija pokazati Varaždin u najboljem svjetlu", rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Program Maturantike:

Četvrtak, 21. svibnja 2026. godine - SPORTOM PROTIV OVISNOSTI

14:00 - 16:15 - Park mladih - vježbanje na spravama uz stručno vodstvo predstavnika 5 Star Fitness Centra

16:15 - 16:45 - proglašenje triju najupornijih/najizdržljivijih/uručenje pehara i nagrada

(pehari - ambasadori kampanje Budi zakon MUP-a RH; poklon bonovi - predstavnici Zaklade Sveti Mihael, poklon bonovi - Sveučilište Sjever)

17:00 - 19:00 - Park mladih - DJ David Mash

Petak, 22. svibnja 2026. godine - MATURANTI PLEŠU QUADRILLU

12:00 - 13:00 - Kapucinski trg - maturanti plešu Quadrillu

14:00 - 17:50 - Park mladih - karaoke - DJ u organizaciji P4

17:50 - 18:00 - proglašenje najbolje pjevačice/pjevača (nagrada: ulaznice za Kvart festival)

18:00 - 19:00 - Park mladih - nastup DJ David Mash

Norijada na novoj lokaciji u Puli

I ove godine Grad Pula organizira program za maturante od 9 do 13 sati, ali na novoj lokaciji - parkiralištu u Ulici Mate Balote, kod stadiona Aldo Drosina, s obzirom na to da su na dosadašnjoj lokaciji Društvenog centra Rojc u tijeku radovi, izvijestili su iz PU istarske.

Kako bi sve proteklo u najboljem redu, okupljanje maturanata popratit će i policijski službenici, ali i druge mjerodavne službe, odnosno Crveni križ i profesori srednjih škola, dok će cijelu manifestaciju osiguravati i redari.

Radi pripreme i održavanja manifestacije, od 21. svibnja od 16 sati do 22. svibnja do 15 sati, bit će na snazi privremena regulacija prometa te zabrana prometa motornim vozilima na dijelu Ulice Mate Balote, od službenog ulaza zapadne tribine stadiona Aldo Drosina do raskrižja s Nazorovom ulicom.

Policija moli građane za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije kako bi manifestacija protekla sigurno i bez poteškoća za sve sudionike i građane.

Osim u Puli, maturanti će slaviti i u drugim gradovima u Istri te će policijski službenici i tamo osigurati da se završetak srednjoškolskog školovanja proslavi bez narušavanja javnog reda i mira, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika protupravnih ponašanja.

Policijska uprava istarska čestita maturantima završetak srednjoškolskog obrazovanja, uz želju da odgovornim ponašanjem doprinesu da njihov dan protekne bez ugrožavanja njihove osobne sigurnosti i sigurnosti drugih građana.

Splitska proslava

Okupljanje splitskih maturanata počinje na Rivi nakon završetka nastave, a organizirana povorka potom kreće prema Bačvicama, gdje će se održati glavni dio programa. Prema najavama organizatora, povorku bi trebali predvoditi gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Na Bačvicama će biti organiziran veliki glazbeni program uz DJ nastupe i festivalsku produkciju, a prostor će biti pod stalnim nadzorom zaštitara, policije i hitnih službi. Grad očekuje nekoliko tisuća maturanata iz Splita i okolice pa će tijekom cijelog dana na terenu biti pojačane policijske ophodnje i prometna regulacija.

Rijeka

Rijeka zasad nije objavila detaljan službeni program Norijade 2026. niti posebne prometne regulacije povezane s proslavom maturanata. Očekuje se tradicionalno okupljanje učenika u centru grada, ponajviše na Korzu, no iz Grada Rijeke i Policijske uprave primorsko-goranske do sada nisu objavljeni detalji eventualnog organiziranog glazbenog programa ili posebnih sigurnosnih mjera.

Osječka norijada

Osijek će Norijadu obilježiti tradicionalnom Quadrillom u središtu grada, u kojoj će sudjelovati maturanti iz više srednjih škola Osječko-baranjske županije. Ples će se održati u Županijskoj ulici točno u podne, nakon višednevnih priprema i proba održavanih u centru grada.

Nakon službenog dijela programa slavlje se nastavlja uz Dravu, gdje će biti organiziran glazbeni program s DJ nastupima i okupljanjem maturanata do večernjih sati. Grad Osijek i organizatori osigurali su prisutnost policije, zaštitara, hitne pomoći i ekipa Crvenog križa.

Zbog održavanja Quadrille i okupljanja velikog broja maturanata na snazi će biti posebna regulacija prometa. Županijska ulica bit će zatvorena za promet, a otežano prometovanje očekuje se i u okolnim ulicama u centru grada. Policija apelira na građane da tijekom prijepodneva izbjegavaju središte Osijeka zbog očekivanih gužvi.

Proslava u Požegi

Ovogodišnje okupljanje maturanata bit će u petak 22. svibnja 2026. s početkom u 14 sati i u Požegi u Zvečevačkom parku.

S obzirom da će se uz najavljenu lokaciju učenici okupljati i na više lokacija na području grada, policijski službenici će biti dodatno angažirani te će posebnu pozornost usmjeriti na sigurnost samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje činjenja prekršaja i kaznenih djela te oštećenja imovine.

Uz to, policija apelira i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji povećan rizik od upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje.

"Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje za to ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati.

Na kraju, apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost te sigurnost građana i imovine da dostojno i mirno proslave završetak školske godine."