Macan objasnio zašto je Orban izgubio izbore: 'Magyar će imati vrlo težak zadatak, ali...'

Ne samo povijesno visoka izlaznost od 80 posto, ne samo uvjerljivost pobjede, nego i razuzdano slavlje desetaka tisuća ljudi na svim budimpeštanskim trgovima i ulicama do dugo u noć - sve to pokazuje s kolikim je žarom i veseljem većina Mađara dočekala kraj 16 godina ere Viktora Orbana.

Posebno mladi, koji ni ne znaju za Mađarsku s drugim vođom. "Čudesno!", "Ne možemo to opisati!, "Toliko smo sretni što je Orban konačno gotov!", "Nismo vjerovali da će se to promijeniti!", "Drago nam je što napokon osjećamo neku nadu!", to su samo neke od reakcija tisuća mladih Mađara koji su uz Dunav slavili do zore. "Mislila sam da se ovo nikada neće dogoditi. Molim za ovo već 16 godina, tako da sam presretna", rekla je Szilvia.

Mnogi su odmah pomislili kako će im djeca odrastati u drukčijoj Mađarskoj, kako je rekao otac David, "gdje može biti slobodna. Gdje ju ne mogu kontrolirati mediji, ne može ju kontrolirati vlada. I mislim da je to vrlo važno". Svi već znaju najizglednijeg ministra zdravstva u novoj vladi jer je ova snimka plesa na pobjedničkom stejdžu postala viralna. Euforičan je bio i budući premijer. "Danas je mađarski narod rekao da Europi, rekao je da slobodnoj Mađarskoj", izjavio je u govoru Magyar.

'Rusi, idite kući! Rusi, idite kući!'

Iako je narod rekao i glasno NE Orbanu, on nije dao ostavku, ali je poraz priznao i prije objave službenih rezultata. "Rezultat izbora za nas je bolan, ali jasan. Nije nam povjerena odgovornost i mogućnost upravljanja", rekao je Orban.

"Rusi, idite kući! Rusi, idite kući!", antirusko skandiranje čulo se u svakom metrou, vjerojatno i do Kremlja. Razočaranje nije bilo vidljivo samo na Orbanovu licu, premijera na odlasku podržao je, možda jače od svih, Donald Trump, u sam finiš kampanje poslao je u Budimpeštu svog potpredsjednika. I baš to se, izgleda, Orbanu obilo o glavu.

"Možda nije baš točno da je došlo vrijeme diktatora i autokrata i da se protiv njih ništa ne može. Američki potpredsjednik Vance nije razumio da u Mađarskoj više nije popularno lupati po Europskoj uniji", ističe bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Štoviše, sinoć su se vijorile zastave Europske unije, skandiralo Europi. Iako je novi premijer bivši član Fidesza, štoviše Orban mu je svojedobno bio i uzor, očekuje se da će prvo krenuti u obnovu odnosa s Europskom unijom, što uključuje deblokadu milijardi eura iz europskih fondova. Jer ekonomija je ipak tema broj jedan.

Orban će sada imati vremena za duže praznike

"Prvenstveno im je bilo hoće li bolje živjeti za četiri godine. I vidjeti su da je Orban nakon 16 godina potrošio taj model, i ne može u blokadi s Europskom unijom. Magyar im je to obećao, i bit će mu vrlo težak zadatak. Ali ima 17 milijardi koje dolaze", kaže politički analitičar Krešimir Macan.

Orbana su podržavali i Vladimir Putin, Benjamin Netanjahu i Aleksandar Vučić, dakle autokratski lideri i predvodnici antiwoke struje. Samo, treba li očekivati mađarski zaokret za 180 stupnjeva i oko takvih tema? "Imigracijska politika će sigurno biti tema. Mađari drže svoj teritorij, na to su naučili i mislim da tu neće biti puno promjena. Pitanje je hoće li se vratiti Sorošev univerzitet, ali vjerujem da će omekšati oko ovih drugih tema i ljudskih prava", smatra Macan. Nije upalilo ni Orbanovo plašenje Ukrajinom kao prijetnjom za mađarsku ekonomiju i sigurnost. Ne, Mađari od Magyara očito očekuju prije svega suzbijanje sveprisutne korupcije.

"Od njega se očekuje i mislim da tu ima totalni mandat - da Mađarsku vrati i u organizacijskom, i u vanjskopolitičkom i u ekonomskom smislu u Europu", zaključuje Vesna Pusić.

A Hrvatska? Suradnja se nastavlja poručuju i Vlada i predsjednik koji se znao neformalno družiti s Orbanom, za njegovih ljetovanja u Hrvatskoj. Sad će Orban možda imati vremena i za duže praznike.