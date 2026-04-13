Ljudi javljaju da se dimi u Vjesniku, evo o čemu se radi: 'Režemo i s plamenim mačem'

Podvožnjak u Slavonskoj ovih će dana biti pušten u promet. Ministar graditeljstva s izvođačem radova obišao je zgradu Vjesnika, koja je izgorjela u požaru.

Hrvoje Merki, drektor tvrtke zadužene za rušenje zgrade Vjesnika: kaže da su 17. kat već uklonili. "Uklonili smo reklamu, uklonili smo antenu, uklonili smo strojarnicu. Režemo s dvije metode. Izvodimo radove gore, režemo s dijamantnim pilama i režemo s plamenim mačem, plazmom."

Objašnjava da je to i razlog zbog kojeg se u nekim trenucima čini da se u zgradi nešto spaljuje. To, umiruje, nije istina. "Zato ljudi kažu, dimi se gore. Dimi se zato što imaju male površine od onoga što smo bitumena istrugali, ne može se do savršenstva očistiti dolje, zato ponekad dođe do nekakvog dima, kada režemo. Ne spaljujemo nikakav otpad.

