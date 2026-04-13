Bivši Vatreni otkrio nove detalje: 'Zvao me Zoran, dođi u sobu nakon treninga ili ručka'

Suđenju u slučaju Mamić nastavljeno je svjedočenjem bivšeg Vatrenog Gordona Schildenfelda te nekadašnjeg igrača Hajduka i pomoćnog trenera Arsenala Bore Primorca.

Schildenfeld je ispitan o svom prelasku iz Dinama u Bešiktaš, a Primorac o transferu Eduarda da Silve u Arsenal. Optužnica tereti Zdravka Mamića da je pri oba transfera nezakonito uzeo novac.

"Zvao me Zoran, dođi u sobu nakon treninga ili ručka, što je već bilo i bilo je tu razgovora o tom transferu", kaže Gordon Schildenfeld.

Nakon razgovora sa Zoranom Mamićem, detalje transfera dogovarao je Mario Mamić. "On je dogovarao vezano za transfer, ja sam dogovarao svoj dio i to je to, to je ono što ja znam", kaže Schildenfel.

Prema optužnici, od tog transfera vrijednog 2 milijuna eura Zdravko Mamić i suradnici iz Dinama su nezakonito izvukli 200 tisuća. Zanimljivo je da je u Bešiktaš trebao prijeći Dino Drpić, no transfer je propao što je nogometaš na sudu ovako objasnio.

"Morao je moj transfer u Bešiktaš propasti da bi Šifo tamo otišao. Zato jer sam odbio ono da mi Mario Mamić bude menadžer. Ja odbijem i drugi dan je moja guzica na naslovnici i cijeli posao propada", rekao je Dino Drpić, svjedočeći u travnju 2024. godine.

Primorac se javio video vezom

Zbog zdravstvenog stanja Boro Primorac, dugogodišnji suradnik trenera Arsenala javio se video vezom iz Splita da bi odgovarao na pitanja o transferu Eduarda da Silve iz Dinama u Arsenal, pri kojem je Zdravko Mamić prema optužnici nezakonito prisvojio više od milijun i po eura. Ono što je Eduardo da Silva svjedočio o njihovom ugovoru šokiralo je javnost.

"Ovako, u slučaju moje smrti, znači ide sve njemu", kazao je da Silva na sudu u veljači 2025. godine.

Rekao je i kako je postotak od zarade isplaćivao i za života, a od Mamića tražio bolji ugovor.

"Ovako mi je rekao, točno se sjećam – Ljubavi moja, nema problema kad budeš prodan, dobit ćeš svoje", prepričao je svoj razgovor sa Zdravkom Mamićem Eduardo da Silva.

Pri transferu u Arsenal na dogovor s čelnim ljudima kluba stigla su braća Mamić, ali ne i da Silva, rekao je Primorac koji je tamo bio u slučaju potrebe da nešto prevede na hrvatski jezik. Uskok su zanimali detalji sastanka.

"Koliko dobiva Eduardo, koliku će imati plaću, bonuse, koliki je iznos transfera Dinamu?", pitao je Sven Mišković, ravnatelj USKOK-a.

"Ne znam, uopće me nije, da vam pravo kažem, nije me interesiralo, mene je u interesu da mi dođe dobar igrač uvijek, ali u tim koliko će platiti, gdje će živjeti, nije to moj posao, nisam bio učestvovao u tom transferu", odgovorio je Boro Primorac.

Suđenje u slučaju Mamić u kojem se optužene tereti za izvlačenje više od 25 milijuna eura iz Dinama nastavlja se 27. travnja.