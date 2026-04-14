Nova trenerica bivšeg 'Vatrenog' na meti seksističkih uvreda: Klub odgovorio

'SVI SMO IZA NJE' /

Marie-Louise Eta u subotu bi trebala ispisati povijest i postati prva trenerica u povijesti koja će voditi klub iz lige petice u službenoj utakmici. No, nisu svi zadovoljni takvom odlukom.

Iako su brojni ljudi s kojima je Eta surađivala rekli kako se radi o veoma talentiranoj trenerici, bivšu pomoćnicu Nenada Bjelice "navijači" su "razapeli" zbog spola. Stvar je otišla toliko daleko da je klub za koji igra Joip Juranović trebao reagirati, a što je rekao sportski direktor Union Berlina pogledajte u videu na vrhu teksta.