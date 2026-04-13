Franjo i Drago nadziru radove na rušenju Vjesnika, ministar može mirno spavati

Vjesnik će se skroz srušiti do 5. srpnja, kaže danas ministar Bačić. A kada taj dan dođe ondje će vjerojatno biti Franjo i Drago. Umirovljenici koji svaki dan prate radove na Vjesnikovom neboderu. Neumorni Franjo i Drago, naš su HIT DANA!

Uz pomoć hodalica, prošetaju se do Vjesnika da provjere što su taj dan napravili bageri. Zanimljivo je rušenje, zanimljivije od neke predstave: kaže ovaj dvojac. Više od 50 godina žive uz neboder, nekada su ga gledali iz spavaće sobe, sada s ulice gledaju kako Vjesnik nestaje.