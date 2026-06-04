Pobuna u Bruxellesu: Palili ograde i bicikle, interventirala policija

Tisuće prosvjednika izašlo je u četvrtak na ulice diljem Valonije i Bruxellesa zbog spornog paketa mjera štednje u obrazovanju. Najveći prosvjed održava se u Bruxellesu ispred zgrade parlamenta, gdje su raspoređene jake policijske snage, piše RTL.be.

Cilj mjera je uštedjeti 500 milijuna eura. Među najkritiziranijim točkama, koje odbacuju sindikati, oporba te pokret Mars Attacks koji okuplja nastavnike, učenike i roditelje, nalaze se povećanje školarina za buduće studente, povećanje satnice profesorima bez novčane naknade te ukidanje besplatnog školskog pribora i obroka u najsiromašnijim školama.

Širom Valonije i Bruxellesa učenici su organizirali blokade škola i prosvjedne kolone. U Gemblouxu se okupilo više od 800 učenika. Iako je većina prosvjeda protekla mirno, u Namuru i Bruxellesu zabilježeni su incidenti.

Uhićeno sedam prosvjednika

U središtu Namura, nakon mirnog okupljanja, nekoliko prosvjednika počelo je bacati predmete, petarde i dimne bombe. Neki su čak uzimali stolove i stolice s terasa restorana, a razbijen je i izlog jedne trgovine.

Policija je uhitila sedam osoba.

U Bruxellesu su prosvjednici zapalili ogradu, bicikle i druge predmete, a ispaljeno je i nekoliko raketa za vatromet. Policija je intervenirala kako bi rastjerala gomilu, a vatrogasci su vodenim topom ugasili požar.