Belgija priprema građane: 'Spremite torbu za hitne slučajeve, može se dogoditi bilo kad'

Savezna vlada Belgije pokrenula je kampanju kako bi pomogla ljudima da se pripreme za hitne slučajeve, piše Vrt.be. Kućanstva diljem Belgije potiču se da budu spremna nositi se sa situacijom najmanje 72 sata, na primjer ako dođe do velikog nestanka struje ili nestanka interneta. Inicijativa koja je pokrenuta u utorak dio je četverogodišnjeg plana Nacionalnog kriznog centra za poboljšanje javne otpornosti usred rastućih geopolitičkih napetosti i prirodnih katastrofa.

Dužnosnici kažu da se izvanredne situacije mogu dogoditi "bilo gdje i bilo kada". Javnost se potiče da igra aktivniju ulogu u pripremi za izvanredne situacije. Cilj je podići svijest i naučiti ljude kako brzo i učinkovito reagirati.

Prva faza kampanje usmjerena je na pomoć javnosti u pronalaženju pouzdanih informacija tijekom krize. Javnost se potiče da se prijavi na vladin sustav BE-Alert i prati službene komunikacijske kanale u vrijeme krize. Glasine i dezinformacije često se šire poput požara tijekom izvanrednih situacija. Savezni ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin kaže da su se rizici od rata i prirodnih katastrofa povećali posljednjih godina. Međutim, želio je naglasiti da je cilj kampanje bio podići svijest javnosti, a ne izazvati uzbunu. Biti spreman je zajednička odgovornost, rekao je ministar unutarnjih poslova.

Pribor za hitne slučajeve

Javnost se potiče da kod kuće drži pribor za hitne slučajeve. Savezna vlada savjetuje kućanstvima da pohrane dovoljno zaliha za tri dana. Te zalihe uključuju vodu, nepokvarljive namirnice, osnovne medicinske potrepštine, svjetiljke, baterije, gotovinu i higijenske proizvode.

Javnost se također potiče da pripremi manju "torbu za hitne slučajeve" u slučaju da moraju brzo otići. "Torba za hitne slučajeve" trebala bi sadržavati osnovne stvari poput hrane, vode, važnih dokumenata, punjača za telefon i potrepština prve pomoći.

Kampanja će se s vremenom proširiti kako bi obuhvatila dodatne rizike, uključujući nuklearne incidente. Uključit će i lokalne vlasti kako bi se osiguralo da su smjernice relevantne za svakodnevni život. Vlasti kažu da će poboljšanjem javne spremnosti hitne službe moći bolje usredotočiti se na one kojima je pomoć najpotrebnija tijekom krize.

