Žapci su napravili iskorak, a sada im dolazi najtrofejnija momčad Europe: 'Sve je pod kontrolom'

Kao i većina europskih klubova, u najvažniji dio sezone zakoračili su i vaterpolisti zagrebačke Mladosti. U utorak u Ligi prvaka na Savu dolazi talijanski velikan Pro Recco. Na treningu sa Žapcima bio je Maro Miljanić.

Stigao je finiš sezone i tempo na treninzima stalno se pojačava. Upravo na ovom mjestu, Mladost će u utorak dočekati najtrofejniju europsku momčad svih vremena - Pro Recco. Bit će ovo drugi ovosezonski susret ovih dviju momčadi, a u onom prvom - Talijani su slavili 13-10.

"Prije svega očekivanja su da odigramo jednu pravu domaćinsku. Mislim da smo izuzetno domaćinska ekipa, a to smo i pokazali u Ligi prvaka ove sezone", kazao je kapetan Mladosti Ante Vukičević

Ova sezona za vaterpoliste Mladosti po mnogočemu je bila specifična. Prvi put nakon 6 godina izborili su prolazak grupne faze u Ligi prvaka, a ovo je ujedno bila prva sezona nakon 2008. u kojoj nije bilo Regionalne lige.

"Ima manje utakmica. Mi smo na početku sezone pričali i malo možda bili skeptični oko razine domaćeg prvenstva, međutim ispalo je nikad jače hrvatsko prvenstvo. Ne samo spomenute prve 4 momčadi nego i ostale koje su pokazale izniman napredak i visoku kvalitetu igre", rekao je trener Hrvoje Hrestak.

Hrestak je na mjesto glavnog trenera stigao prije samo mjesec dana. Do tada je bio pomoćnik Zoranu Bajiću, koji je sada preuzeo europskog doprvaka - Novi Beograd.

"Situacija je bila takva da uvijek ta smjena donese nešto nenadano. Posao kao posao, tu sam već dugi niz godina uz prvu momčad i sve je pod kontrolom", zaključio je trener.

Iako su u drugoj fazi Lige prvaka u 4 utakmice osvojili tek 3 boda i sada za prolazak na Final4 imaju samo matematičke šanse, mora se priznati da je ovo definitivno sezona u kojoj su Žapci napravili iskorak. U Ligi prvaka su pobjeđivali velikane Bresciju, Hannover, Vasas, Radnički i Olympiakos, a regularni dio domaćeg prvenstva su završili na prvom mjestu. No ono najbitnije tek slijedi.