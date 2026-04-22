Ivica Tucak najavio odlazak s klupe Barakuda

Najtrofejniji hrvatski vaterpolo izbornik u povijesti, Ivica Tucak, najavio je odlazak s klupe Barakuda

“Ja sam i dalje gladan kao i prvog dana, ja i želim do zadnjeg dana mog mandata, a on će sigurno biti na kraju Los Angelesa, to više nema nikakve dileme, više snage nemam niti mogu više. I zdravlje mi je malo izraubano. Više te umaraju te neke druge stvari koje su okolo. Najteže mi pada kad se ne napravi dobar rezultat”, rekao je Tucak za Sport Klub Tucak i dodao kako se neće predomisliti ni ako osvoje zlato na Olimpijskim igrama 2028 te da je vrijeme za neke mlađe.

Na klupi Barakuda Tucak je osvojio: dva svjetska i jedno europsko zlato, dva olimpijska i po jedno svjetsko i europsko srebro, te dvije svjetske i jednu europsku broncu, uz brojne druge, manje, trofeje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Tucak dao intervju za Net.hr nakon osvojenog petog mjesta na Svjetskom kupu