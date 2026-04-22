KRAJ ERE /

Ivica Tucak najavio odlazak s klupe Barakuda

Foto: Dusan Milenkovic/PIXSELL

Tucak je na klupi reprezentacije uzeo gotovo sve. Ostalo mu je jedino olimpijsko zlato

22.4.2026.
15:01
Sportski.net
Najtrofejniji hrvatski vaterpolo izbornik u povijesti, Ivica Tucak, najavio je odlazak s klupe Barakuda

“Ja sam i dalje gladan kao i prvog dana, ja i želim do zadnjeg dana mog mandata, a on će sigurno biti na kraju Los Angelesa, to više nema nikakve dileme, više snage nemam niti mogu više. I zdravlje mi je malo izraubano. Više te umaraju te neke druge stvari koje su okolo. Najteže mi pada kad se ne napravi dobar rezultat”, rekao je Tucak za Sport Klub Tucak i dodao kako se neće predomisliti ni ako osvoje zlato na Olimpijskim igrama 2028 te da je vrijeme za neke mlađe.

Na klupi Barakuda Tucak je osvojio: dva svjetska i jedno europsko zlato, dva olimpijska i po jedno svjetsko i europsko srebro, te dvije svjetske i jednu europsku broncu, uz brojne druge, manje, trofeje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Tucak dao intervju za Net.hr nakon osvojenog petog mjesta na Svjetskom kupu

Hrvatska Vaterpolo ReprezentacijaIvica Tucak
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
