Tucak: 'Tko se puno daje, taj ne voli gubiti. Pljuvali su nas, a napravili smo čudo'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija nedavno je nastupila na Svjetskom kupu u grčkom Aleksandropoliju. Bilo je to prvo natjecanje za obnovljenu i pomlađenu reprezentaciju pod vodstvom izbornika Ivice Tucka. Momčad je na kraju osvojila 5. mjesto i izborila plasman na završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu, koji je na rasporedu od 22. – 25. srpnja ove godine.

'Formirali smo novu reprezentaciju'

Kad pričamo o petom mjestu naših vaterpolista treba naglasiti da plasman u Grčkoj nije bio primarni cilj. Primarni cilj je bio uigravanje reprezentacije za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028., uz nezaobilazno Svjetsko prvenstvo 2027. u Budimpešti.

No, turnir je poslužio kao dobar pokazatelj trenutne razine momčadi u odnosu na svjetsku elitu, ali i kao smjernica za daljnji rad. Što funkcionira dobro, a na čemu još treba dodatno poraditi i što ispraviti...

Ivica Tucak za portal Net.hr priča o novoj hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji, ali ne samo o tome, nego i o ostalim stvarima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kakvi su dojmovi sa Svjetskog kupa?

"Formirali smo jednu novu reprezentaciju. Nagovijestio sam da će tako biti i rekao sam da neovisno o rezultatu na Europskom prvenstvu u Beogradu, da bi novu reprezentaciju formirali i u ovom i u onom slučaju. Jednostavno, biološki sat nekih igrača je počeo otkucavati. Sa nekim stvarima ja osobno sam morao napraviti nekakve promjene i formirali smo u hodu jednu novu reprezentaciju. Kad kažem novu, mislim na novu u smislu toga da ova reprezentacija još nije igrala neko veliko natjecanje u ovom sastavu. No, isto tako, nije ovo nova reprezentacija, ako se uzme u obzir da svi ti igrači su participirali kroz rad reprezentacije, sudjelovali na pripremama, igrali turnire. Tako da će nekako biti lakše uhodavanje. Vidjelo se već sad na ovom turniru Svjetskog kupa da je to jedna reprezentacija koja obećava puno, koja ima određene kvalitete. Vidjelo se i to da je to reprezentacija od koje s punim pravom svi zajedno možemo očekivati da nastavi tamo gdje su stali ovi stariji. Meni je suđeno da svake dvije - tri godine formiram novu reprezentaciju. Ova reprezentacija je formirana za Olimpijske igre za Los Angeles i imamo dvije i pol godine da ju napravimo takvom da ona napravi na Olimpijskim igrama veliki rezultat, značajan rezultat u obliku osvajanja medalje."

Izborniče, osjećaj je da vam je nakon svakog velikog natjecanja, posebno se to vidi sad nakon nastupa na SP-u u Singapuru i posebno na EP-u u Beogradu gdje nismo bili na razini, sve teže i teže. Da se to išćitati iz vaših medijskih nastupa, iz davanja izjava. Govor tijela, vaše rečenice tome sugeriraju...

'Ne mogu glumiti, ne mogu biti drugačiji nego što jesam'

"Ma, nema dileme da ja to doživljavam na nekakav svoj način. Međutim, morate znati jednu stvar. Kako je rekao nažalost pokojni trener Partizana Duško Vujošević - onaj koji se puno troši i puno daje, taj teško prihvaća poraz. I to je tako. Znam koliko sebe dajem u cijelu tu priču, znam što prolazim zajedno sa svojim igračima i onda kad se izgubi, to mi ne pada lako. Ne volim gubiti i to nije u mojem mentalitetu. Na Europskom prvenstvu u Beogradu je sve otišlo na krivu stranu. Jedna lopta i protiv Italije i onaj nestvarni gol protiv Grčke. Izgubili smo te utakmice i nažalost nije nam se to poklopilo. Nekad je to tako suđeno i to troši. Ja sam stvarno već potrošen. Zdravlje mi je pomalo izraubano, ali pronalazim snagu i naći ću snagu sigurno da napravim posao u ovom ciklusu i zbog sebe, svojih igrača i zbog Saveza, zbog svih nas u vaterpolu. Međutim, naravno da mi porazi teško padaju. Ja vaterpolo živim, ja vaterpolo volim i vjerojatno ljudi koji prate vaterpolo to osjećaju i vide. Ne mogu glumiti, ne mogu biti drugačiji nego što jesam. Teško mi padaju porazi. Mi smo na SP-u u Singapuru igrali fantastičan turnir i ta jedna utakmica protiv Mađarske u četvrtfinalu nam je odnijela snove o zlatu na turniru. Bio nam je to jedan jedini poraz na SP-u. Je***a, teško ti to padne. Treba vremena da to zacijeli. I onda dođe to EP u Beogradu gdje nismo bili pravi, nismo bili onakvi kakvi smo mi svi zajedno željeli biti, ali sve je to stalo u jednu loptu. I utakmica protiv Italije i Grčke. Doslovno u jednu loptu, VAR odluke... Ma, sve što je moglo otići kontra nas je otišlo. Nažalost, izgubili smo i jednu i drugu utakmicu zasluženo, sportski... "

I to sve naravno troši čovjeka...

"Naravno da troši, mene pogotovo troši psihički i fizički. Ponavljam, previše sebe dajem u ovaj posao i onda mi nije lako gubiti. Ne volim gubiti. Jer, ja znam, kažem, koliko sam sebe dao, koliko se dajem, koliko mi znači hrvatska vaterpolska reprezentacija, vaterpolo kao sport i opet ću citirati Duška Vujoševića, njegove riječi, jer to je velika rečenica - Tko puno daje, taj ne voli gubiti. Znate, sad kad pričamo, moram reći i ovo. Čovjek u životu nešto stekne lako, kad stekne lako, ofrlje, da li pitanje imovine, da li pitanje ne znam čega sve ne, kad to izgubiš nemaš ti tu žal kao za onim što krvavo gradiš svaki dan, kad sebe krvavo daješ za to i onda kad izgubiš, teško ti to pada. To je tako u životu. Ja znam što su porazi. Naravno da mi porazi teško padaju."

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Jeste li svjesni da ste najuspješniji hrvatski sportski izbornik svih vremena, ako se uzme u obzir broj osvojenih medalja? Bez obzira što se svake godine igra neko veliko vaterpolsko natjecanje, ponekad i više od jednog. Nije lako osvojiti medalju na većini natjecanja. U 2024. godini osvojili ste čak tri medalje. Zlato na SP-u u Dohi i dva srebra - na Olimpijskim igrama u Parizu i na Europskom prvenstvu u Dubrovniku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ma nije to lako. Ja znam koliko sam truda u sve to dao, što smo ja i moji suradnici, moji igrači, ljudi koji vode Savez sve prošli na putu do tih uspjeha. Svi smo mi bili zajedno na tom putu. Puno smo dali, ali uvijek kad izgubiš nije ti drago i možda je i bolje tako. Ja ne znam drugačije. Onog momenta kad bi poraz prihvaćao kao nešto normalno, onda bi to s moje strane bilo ružno. To bi bilo nepošteno. To bi bio znak da mi više nije stalo. Meni je strašno stalo do hrvatske vaterpolske reprezentacije i igrača. Strašno mi je stalo do uspjeha. Siguran sam da će i s novom reprezentacijom biti dobro. Ova reprezentacija koja je formirana već daje znakove velikih stvari i osvojila je simpatije svih na Svjetskom kupu. Da smo jurili rezultat, u pravom smislu te riječi, ali rezultat nije bio važan, to bi bolje izgledalo. Ali evo, već sad smo dobili konture jedne ozbiljne reprezentacije koja će biti malo promijenjena, izmjenjena još na bolje, ja sam siguran u to. I koja će imati svoje šanse na Europskom prvenstvu u Budimpešti i ono što je najvažnije, na Olimpijskim igrama u Los Angelesu".

Zašto ste rekli nakon uvjerljive pobjede nad Srbijom u posljednjoj utakmici Svjetskog kupa - bilo je puno određenih sumnji?

"Mislim da je bilo dosta skepse".

'Kad smo formirali reprezentaciju 2021. bilo je sumnji i ružnog pljuvanja, a napravili smo čudo'

Uvijek je skepse kad dođe do smjene generacije, kad su novi igrači u momčadi...

"Ja to znam. Znam kad smo formirali ovu zadnju reprezentaciju 2021. nakon OI u Tokiju koliko je tu bilo sumnji, koliko je čak i ružnog pljuvanja bilo prema toj reprezentaciji, prema meni osobno itd, a onda smo u dvije - tri godine napravili svjetsko čudo. Postali smo prvaci svijeta, prvaci Europe, viceprvaci Europe, olimpijski viceprvaci... To je strašno što su ti momci napravili od 2021. do 2025. godine. I evo, sad smo formirali jednu novu potentnu reprezentaciju. To je normalno, to su ti ciklusi, ali ja sam siguran da će ova reprezentacija sad koja je formirana, da će dugi niz godina biti baš onako jedna ozbiljna repezentacija s kojom će svi na svijetu imati jedne ozbiljne probleme".

Foto: Tonci Vlasic/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia

Kakva je situacija s Jerkom Marinićem Kragićem, zašto njega više nema u reprezentaciji?

"On je isto kao i svi drugi hrvatski igrači koji ima hrvatsku putovnicu, kvalitetu i želju da igra za reprezentaciju će biti u fokusu. Mi smo se trenutno okrenuli prema mlađim, ali budite sigurni da ukoliko Jere svojim igrama, nakon operacije, se vrati i zasluži da bude u reprezentaciji, da nitko ne bi radio protiv interesa reprezentacije. Nitko od nas nije toliko glup, drzak niti bezobrazan da bi izostavio iz reprezentacije nekog tko u tom trenutku zaslužuje biti unutra. Prema tome, za Jeru Marinića Kragića važi isto kao i za sve druge igrače. Pratit ću ga i već sam obavio razgovor s njim, kao i sa svim drugim igračima. Ponavljam još jednom. Svi igrači koji imaju hrvatsku putovnicu i koji prije svega imaju želju, srce, naboj da igraju za reprezentaciju Hrvatske u vaterpolu, uvijek su dobrodošli, a onda će meni ta odluka nešto biti teža, ali i slađa u svakom slučaju".

Kad je sljedeće okupljanje reprezentacije?

"Okupit ćemo se u sedmom mjesecu, negdje odmah po završetku finalne serije. Vidjet ćemo u kojem ćemo sastavu putovati na taj završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu. S obzirom da je to stvarno natjecanje koje za nas nema nikakav značaj u ovom trenutku. Moram odmoriti starije igrače. Evo, upravo idem za Zagreb da sjednem sa Pericom Bukićem i Ratkom Rudićem, da prođemo malo tu temu, da vidimo tko, što i kako, ali u svakom slučaju reprezentacija će biti na okupljanju od 3 do 11 srpnja. Već smo dogovorili zajedničke pripreme s Mađarskom i jednu utakmicu koja će biti na rasporedu 10 srpnja u Budimpešti. Sad momcima slijedi završnica sezone klupske. Na meni je da sve to skupa ispratim, da razgovaram sa tim igračima, da im dam upute o daljnjem radu i što boljoj prilagodbi na reprezentaciju. Evo, čeka nas sve taj period koji je vrlo intenzivan i evo, ja se nadam da će momci imati jedno ljeto slobodno. Pogotovo ovi igrači koji su dugi niz godina iznijeli veliki teret. Prvenstveno tu mislim na Bijača, Fatovića, Bukića, Harkova, Žuvele, Burića, Butića, Lazića, ne znam jesam li koga zaboravio... To su momci koji zadnjih četiri i pet godina nisu imali dana slobodno", zaključio je Ivica Tucak.

POGLEDAJTE VIDEO: Boem, čovik kafane i naroda u Maksanovom korneru: 'Volim svoju zemlju. Nikog ne mrzim, ne brojim ljudima krvna zrnca i ponosan sam što sam Hrvat'