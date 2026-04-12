Tucak nakon pobjede nad Srbijom: Otkrio što ga posebno veseli u ovoj ekipi

Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je peto mjesto na turniru Divizije 1 Svjetskog kupa u grčkom Aleksandropoliju, nakon uvjerljive pobjede nad Srbijom 11-6 (5-1, 3-1, 2-2, 1-2).

Ovim trijumfom Hrvatska je osigurala plasman na završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja, a do devet osvojenih bodova stigla je nakon susreta koji je ujedno bio i prvi dvoboj ovih rivala od finala Olimpijskih igara u Parizu. Utakmica je odigrana u neuobičajenom terminu, već od 8 sati ujutro, no to nije poremetilo izabranike Ivice Tucka koji su od početka nametnuli ritam i kontrolirali rezultat.

Hrvatska je tijekom cijelog susreta bila uvjerljivo bolja, a rano stečena prednost usmjerila je utakmicu prema jednoj od uvjerljivijih pobjeda protiv velikog rivala u posljednjim godinama. Time je potvrđen i plasman na završnicu natjecanja u Sydneyu, gdje će Hrvatska tražiti nastavak dobrih izdanja.

Nakon utakmice za HRT se osvrnuo izbornik Ivica Tucak, koji je istaknuo zadovoljstvo prikazanim na turniru, posebno u kontekstu stvaranja nove momčadi i ograničenog vremena za pripreme.

'Generalno, mislim da smo odigrali lijep turnir. Formirajući novu reprezentaciju, jasno da je bilo i određenih sumnji. Nismo imali puno vremena za detaljnije pripreme, već smo ovo odradili ‘u hodu’. Ovi rezultati, same igre, pa onda i plasman na završni turnir Svjetske lige nam daju za pravo vjerovati da smo na pravom putu', rekao je Tucak.

Posebno je naglasio važnost pomlađivanja sastava i uključivanja mladih igrača koji bi u budućnosti trebali činiti okosnicu reprezentacije.

'Vjerujem da smo formirali odličnu momčad u kojoj će sigurno biti još nekih određenih promjena, ali već sada je ovo ogroman zalog za budućnost. Moramo imati u vidu da je ovdje jedno 4-5 mladića koji su praktički ‘do jučer’ bili juniori, a koji će dugački niz godina biti okosnica hrvatske reprezentacije', poručio je izbornik.

