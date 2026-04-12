Toggle password visibility
Hrvatska razbila Srbiju u ranu zoru: Ova pobjeda za Barakude ima poseban značaj

Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

12.4.2026.
10:52
Hina
F.S./ATAImages/PIXSELL
Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je peto mjesto na turniru Divizije 1 Svjetskog kupa svladavši u grčkom Aleksandropoliju Srbiju s 11-6 (5-1, 3-1, 2-2, 1-2). 

Hrvatska se ovom pobjedom kvalifikacirala za završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja.  

U prvom susretu od finala Olimpijskih igara u Parizu i u utakmici u posve neuobičajenom terminu od 8 sati ujutro, Hrvatska je potpuno nadigrala Srbiju. Barakude su povele s 5-0, na poluvremenu je bilo 8-2 i mirno su riješili susret u svoju korist, postigavši i jednu od najuvjerljivijih pobjeda ikada protiv velikog rivala. 

Kod Hrvatske je Kosta Harkov postigao 4 gola, Loren Fatović tri, a Zvonimir Butić dva gola, dok je vratar Mauro Čubranić imao 11 obrana. Srbe je predvodio Nikola Jakšić s dva postignuta gola. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
