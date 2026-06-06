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[KVIZ] Koliko si siguran u svoje znanje o hrvatskim sportašima?

[KVIZ] Koliko si siguran u svoje znanje o hrvatskim sportašima?
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tenisač Marin Čilić osvojio je jedan Grand Slam naslov. Koji?

6.6.2026.
22:37
Webcafe.hr
David Jerkovic/PIXSELL
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Svijet hrvatskog sporta, pozornica nevjerojatnih pobjeda i emocija koje su ujedinile naciju. Svi smo čuli za njih. Njihovi golovi postaju legende, njihovi koševi prkose zakonima fizike, a njihovi pothvati često postaju trajni spomenici sportskoj izvrsnosti. No, koliko doista znate o sportašima koji su ispisali povijest, izvan općepoznatih slika slavlja s peharima ili olimpijskim medaljama?

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