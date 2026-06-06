FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO! /

Izazovan dan za policiju prošao bez ijednog incidenta: 'Oba javna okupljanja protekla su mirno'

Izazovan dan za policiju prošao bez ijednog incidenta: 'Oba javna okupljanja protekla su mirno'
×
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na Trgu bana Jelačića povorku je nakratko dočekala skupina protuprosvjednika s kojima su se sudionici dovikivali, ali bez fizičkih sukoba

6.6.2026.
22:47
Hina
Josip Regovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se u subotu istovremeno održavali u centru Zagreba, prošli su bez incidenata i bez policijskih intervencija, potvrdila je PU zagrebačka. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom, naglasila je policija. 

Povorka 25. Zagreb Pridea krenula je u 15.30 sati sa Zrinjevca te je preko središta grada stigla do Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je u 18.30 sati počeo glazbeni program koji se nastavio tijekom večeri.

Ovogodišnji Pride održan je pod porukama inkluzivnosti i ravnopravnosti LGBTIQ zajednice, a organizatori su upozorili kako, unatoč određenim zakonskim pomacima, i dalje nisu ostvarena sva prava, posebno u području posvajanja te položaja trans, nebinarnih i interspolnih osoba. 

Na Trgu bana Jelačića povorku je nakratko dočekala skupina protuprosvjednika s kojima su se sudionici dovikivali, ali bez fizičkih sukoba.

Istoga dana održan je i Antunovski hod, tradicionalno vjersko okupljanje vjernika uoči blagdana svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su sudjelovali u procesiji i molitvenom programu kako bi poslali poruku, kažu organizatori, snažnog svjedočanstva vjere, zajedništva i nade.

Antunovski hod započeo je u 15.30 sati iz Dubrave, odakle su sudionici krenuli prema centru grada. Oko 17 sati stigli su na Trg bana Jelačića, nakon čega su nastavili Ilicom prema Črnomercu do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje je završio program.

Antunovski Hod MladihPovorka PonosaZagrebIntervencijePu Zagrebačka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike