RTL DOSJE

Ovo su najvažniji detalji o smrtonosnom hantavirusu: Traje evakuacija putnika

U tijeku je evakuacija putnika kruzera s opasnim hantavirusom na Tenerifima! Turisti iz više od 20 zemalja vraćaju se u svoje države gdje odlaze u karantenu. 

Više od mjesec dana trajalo je putovanje u kojem je živote izgubilo troje ljudi, a virusom se zarazilo još njih petero. 

Prate se bliski kontakti iz desetak zemalja, ali stručnjaci smiruju - rizik širenja zaraze je nizak.

Putovanje je krenulo iz Argentine, 1. travnja. Prvi putnik, Nizozemac umro je 11. travnja. 13 dana kasnije njegova supruga napušta brod na Svetoj Heleni, umire 26. travnja u Johannesburgu. Treća žrtva, Njemica je poginula 2. svibnja. Sinoć je brod došao na Tenerife. 

Više pogledajte u RTL Dosjeu. 

10.5.2026.
20:13
Ana Trcol
KruzerVirusHantavirusRtl Dosje
