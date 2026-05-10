Konobarici pozlilo od šoka, svjedokinja opisala užas u Krapini: 'Samo je uletio i pucao'

Nezapamćena tragedija dogodila se u Krapini. Muškarac (52) vatrenim je oružjem u kafiću ubio šefa kriminalističke policije Roberta Grileca pa pokušao i sebi oduzeti život.

Napadač je, doznaje RTL Danas, od ranije poznat policiji, a ubijeni policajac bio mu je susjed. Mještani su u šoku, a na mjesto zločina stigao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i poručio da je ovo napad na sigurnost društva.

'Samo je uletio i pucao tri puta'

S tri hica ugašen je ljudski život. Inspektori i forenzičari češljaju svaki kutak kafića u kojem je jutros ubijen njihov kolega. Svjedokinja koja je htjela ostati anonimna opisuje nam trenutke užasa: "Nešto iza 8.00 sati vidjeli smo da su ljudi odjedanput izašli van. Konobarica na podu uplakana, i ja sam čula iz prve ruke jer je moj otac isto bio u kafiću u tom trenu, tri stola pored unesrećenog. Nije bilo nikakve svađe, samo je uletio i pucao u njega tri puta. Zatim je izašao i na parkingu pucao u sebe."

Sve se odvijalo pred očima konobara i konobarice koja je u trenutku pucnjave od policajca uzimala narudžbu. Od šoka joj je, doznajemo, pozlilo i odvezena je kolima Hitne pomoći.

"Pogodilo nas je jer mi radimo odmah pored. Zapravo je mogla biti situacija i tu kod nas. Znam kolegu, ali nisam se čula s njime. Znam da je i njemu teško, koliko sam čula skrili su se u skladište. Nije lako kad se staviš u poziciju da je to na radnom mjestu, ja ne znam kako bih reagirala da sam bila na tom mjestu", priča nam svjedokinja.

Ilegalno posjedovao pištolj

U trenutku napada 52-godišnji policajac nije bio na dužnosti, a ubijen je na licu mjesta. Riječ je o Robertu Grilecu, šefu kriminalističke policije krapinsko-zagorske. Za časnu i uzornu službu odlikovanje je dobio 2018. od tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Sve najbolje o njemu govore i susjedi. "On je bio društveni čovjek, za selo, za sve, za pomoći nešto i tako", kaže Milan Puljek iz Krapine.

Potresen, u Krapinu je stigao i ministar Božinović. Obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog izrazio je sućut i poručio: "Napad na policijskog službenika nije napad na samo jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav."

Na parkiralištu ispred kafića nalaze se odjeća i spremnik s mecima. Nakon ubojstva, 52-godišnjak je pucao i u sebe. Helikopterom je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava gdje mu se liječnici bore za život. Kako doznajemo, otprije je poznat policiji i oružje je ilegalno posjedovao. Napadač i ubijeni policajac bili su susjedi, živjeli su na svega 50 metara udaljenosti.

"Ne znam jesu li bili u svađi. Strašno je, koga god sretneš šokiran je i ima suze na očima, i ja isto", govori Milan Puljek, a njegov sugrađanin Boris Topolovec kaže: "Svi smo mi u šoku, nedjelja ujutro, mirno jutro. To se dešava... prestrašno."

Zgrožen je i Zoran Gregurović (HDZ), gradonačelnik ovog malog grada od svega 11 i pol tisuća stanovnika. "Telefon je počeo zvoniti, kad su me ljudi počeli zvati što se dogodilo, nisam ni znao, nisam imao tu informaciju. Ljudi su uznemireni. Nadam se da će policija što prije napraviti sve što je potrebno da se rasvijetle sve činjenice da se taj nemir koji je nastao smiri", poručuje gradonačelnik.

Na mjesto zločina stigla je i zamjenica županijskog državnog odvjetništva. U tijeku je očevid, a nakon krim istrage jasnije bi trebalo biti što je motiv ove nezapamćene tragedije.