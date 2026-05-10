Tko je bio ubijeni šef krim policije? Kolinda ga je odlikovala, a živio je samo par kuća od ubojice

Šef kriminalističke policije PU krapinsko zagorske Robert Grilec i muškarac koji ga je danas ujutro ubio, doznaje se da su bili susjedi. Što je bio okidač ubojstva, utvrdit će policija koja provodi opsežnu istragu.

"Obojica su živjela u krapinskom naselju Bobovje, samo par kuća jedan od drugoga. Što je ubojicu naglano na taj čin, ne možemo znati, ali on je bio malo čudan, poznat po ispadima i čudnom ponašanju. Znao je često vikati po gradu i ljudima svašta dobacivati", ispričao je jedan od susjeda za Zagorje.com, dodavši da ubojica nije bio oženjen, odnosno, da nema obitelji.

Podsjetimo, u kafiću u Krapini do pucnjave je došlo nešto iza 8 sati. Grilec je tada bio izvan službe. Nakon što je ubio policajac, ubojica je namjeravao presuditi i samome sebi, no nije uspio. U teškom stanju se helikopterom Hitne prevezen u KB Dubrava, gdje je i podlegao ozljedama.

Kako je za Net.hr potvrdio glasnogovornik PU krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar, policija je na terenu i provodi očevid te utvrđuje sve okolnosti događaja.

Tko je bio Robert Grilec?

A tko je zapravio bio Robert Grilec? O njemu ima dostupno relativno malo informacija, uglavnom kroz službene objave MUP-a i lokalne medije.

Interesantno je da nema javno dostupne biografije s podacima poput godine rođenja, obrazovanja, privatnog života ili imovine. Također nema značajnijih javnih intervjua ni političkog angažmana koje bi bilo moguće potvrditi iz vjerodostojnih izvora.

Grilec je u PU krapinsko zagorskoj više od deset godina bio je šef kriminalističke službe, a 2018. godine odlikovan je od tadašnje predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za časnu i uzornu službu.

U listopadu 2023. sudjelovao je u prijemu novih policijskih službenika-vježbenika s vodstvom policijske uprave. Dvije godine ranije, sudjelovao je na službenom sastanku Policijske uprave krapinsko-zagorske sa slovenskim policijskim časnikom za vezu Srećkom Jarcem.

Njegovo ime pojavljuje se već 2013. godine među kandidatima za rukovodeća policijska mjesta u PU krapinsko-zagorskoj.

