Damir Barić: Policija je ubojicu nekoliko puta prijavljivala za niz prekršaja i kaznenih djela

U studiju RTL-a Danas gostovao je zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić.

Gospodine Bariću, što je otkrila istraga do sada - zašto je ubojica pucao u Roberta Grileca, šef kriminalističke policije krapinsko-zagorske policije?

Dozvolite da izrazim sućut obitelji poginulog kolega kao i kolegicama i kolegama iz Policijske uprave krapinsko-zagorske županije. Mi sa razine Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova pružamo punu potporu svim kolegicama i kolegama jer, ovo je strašan i težak trenutak za sve nas u Ministarstvu.

Jutros, nemili događaj dogodio se nešto iza 8 sati ujutro. Odmah je započeo i očevid koji je vodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva zajedno sa krim policije Policijske uprave zagrebačke kako bi osigurali institucionalnu neovisnost. Očevid je završio neposredno prije ovog dnevnika. Nastavlja se kriminalističko istraživanje.

Što ste do sada utvrdili, je li ovo bio osobni obračun?

Provode se i dalje izvidi i dokazne radnje koje će utvrditi sve okolnosti što se zapravo dogodilo tako da je preuranjeno reći o čemu se zapravo radi.

Bili su susjedi. Jesu li se poznavali, u kakvim su odnosima bili?

Istina je da su živjeli u neposrednoj blizini jedan drugog i upravo kriminalističko istraživanje za jednu od tema ima utvrditi i privatne i odnose koje je pokojni kolega Robert Grilec imao vezano za svoj posao, kako bi se utvrdili odnos privatnog ili službenog u ovom slučaju.

Otkud mu oružje?

Policijska uprava krapinsko zagorska već je nekoliko puta osumnjičenog prijavljivala za niz prekršaja i kaznenih djela. O svemu je pravovremeno izvješćivala i Državno odvjetništvo.

Što je točno pisalo u tom dosjeu, zbog čega je prijavljivan?

Sve je ovo predmet kriminalističkog istraživanja i ne mogu govoriti o detaljima toga.

Jel se možda moglo ranije reagirati zbog nekih drugih kaznenih djela?

Nije bilo nikakvih indicija da bi se dogodilo nešto ovako strašno i tragično kao što se dogodilo, tako da nije bilo nikakvih indicija i nije se moglo spriječiti.

Je li ubijeni policajac ili netko iz policijske uprave istraživao njega?

Također, to je tema kriminalističkog istraživanja i s obzirom na više tih prekršaja i kaznenih djela za koje je osumnjičeni prijavljivan treba točno utvrditi što je ovdje posrijedi.

Jeste li poznavali ubijenog policajca? Vidjeli smo, bio je ranije i odlikovan.

Kolega Robert Grilec i ja smo zajedno bili polaznici 17. klase policijske akademije, zajedno smo išli u školu četiri godine. Poznavao sam ga osobno vrlo dobro, radi se o odličnom čovjeku privatno, o karijernom policajcu koji se cijeli svoj policijski vijek usavršavao a rezultat toga je i da je imenovan za voditelja Kriminalističke službe u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj. Više puta je pohvaljivan i sa razine Policijske uprave i sa razine Ministarstva, 2018. je odlikovan od strane predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za doprinos u službi Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Sigurno vas je ovo i osobno potreslo.

Je, strašno.

Vidjeli smo da je i ministar Božinović jedva govorio. Kada je posljednji put ubijen policajac u Hrvatskoj?

Mi smo prije pet dana obilježili 17. obljetnicu policajca Ivana Grbavca koji je poginuo sprječavajući pljačku banke u Sesvetama 2009. U toj intervenciji teško su stradala četiri druga policijska službenika, ali moram reći unazad pet godina imali smo 37 slučajeva pokušaja teškog ubojstva policajaca. Samo ove godine 5. To dovoljno govori o zahtjevnosti i složenosti policijskog posla.

Ministar Božinović kaže, ovo je i napad na sigurnost društva. Trebaju li građani biti zabrinuti?

Istaknuo bih tu izjavu ministra kao važnu, jer u svim razvijenim zapadnim zemljama pa tako i u Hrvatskoj, ubojstvo policajca je napad i na policiju i na sigurnost i na državu. S druge strane bih podsjetio da je Hrvatska u proteklih nekoliko godina po više parametara proglašena jednom od najsigurnijih zemalja na svijetu po nekim parametrima i najsigurnija, kao što je šetnja po noći. Ta sigurnost nigdje u svijetu pa tako ni kod nas ne dolazi slučajno tako da, hrvatski građani mogu imati puno povjerenje u hrvatsku policiju.

Ali evo oglasio se i Sindikat policije koji poziva na veću zaštitu policajaca.

Ovo Ministarstvo čini sve kako bi i obučilo policajce i adekvatno ih opremilo i ulažemo velike napore u sve to. Građani nas mogu doživljavati kao represivni aparat međutim, puno napora ulažemo i u edukacije i u prevenciju tako da sve to doprinosi sigurnosti.

Samo da vas još pitam o ubojici, je li sud ili neko drugo tijelo odradilo sve što je trebalo?

Ne bih to komentirao s obzirom da je predmet kriminalističkog istraživanja.