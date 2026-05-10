Znakovite riječi Roberta Soldića o Mirku Filipoviću u FNC-u

U Zadru je održan borilački spektakl FNC 30. U glavnoj borbi večeri Martin Batur pobijedio je tehničkim nokautom Milenka Stamatovića. Novinar Net.hr-a Vehmir Džakmić razgovarao je s Robertom Soldićem kojeg je pitao hoćemo li njega i Mirka Filipovića gledati u FNC-u.

"Sve je moguće. Nekad možda i brzo, nekad... Sve je moguće. Dražen je već jednom to i rekao. Također i za mene. Sve je moguće. Svaka novost te sutra može iznenaditi. Kad nešto otvoriš mobitel svašta se može desiti", rekao je Roberto i tako nagovijestio da šuškanja nisu bezvezna.