Naš reporter postavio dva ključna pitanja: 'Slomio mi je nos, ali zato je pobjeda još i slađa'

U subotu navečer održan je još jedan FNC-ov event. Jubilarni 30. događaj priuštio nam je 11 uzbudljivih borbi, a u glavnoj borbi večeri slavio je Martin Batur, koji je tako u svom Zadru isprao gorak okus nakon posljednjeg FNC-ova eventa u tom gradu.

Nakon samih borbi održana je i konferencija za medije na kojoj je prisustvovao i naš novinar Vehmir Džakmić, koji je postavio dva pitanja.

Pitanje za Batura: Kako si se osjećao danas nakon svega što ti se dogodilo prošle godine?

"Živio sam za ovaj trenutak od prošle godine. Sav se trud isplatio. Borba je bila teška, slomio mi je nos, ali zato je pobjeda još slađa“, rekao je Batur.

Vehmir je postavio i pitanje vlasniku FNC-a Draženu Forgaču, kojeg je upitao kada ćemo ponovno gledati Petra Ražova i Antu Bilića, dvojac iz borbe večeri.

"Gledali smo jedan od najboljih bare knuckle mečeva uopće, a sigurno i u FNC-u. Smatram da su to borci na kojima se može graditi bare knuckle roster u FNC-u i da imaju pregršt zanimljivih opcija u regiji. Sve više boraca, boksača, pa čak i boraca iz kickboksa ili MMA-a odlučuje se za nastupe u bare knuckleu i imamo nekoliko zanimljivih opcija za njih dvojicu. Tu su Vaso Bakočević i Hrvoje Sep, iako njih dvojica nastupaju u MMA-u, nije isključeno da nastupe... Svakako, ‘ima posla za onog koji želi raditi’, a i Ražov i Bilić imali su ideje o svojim nastupima nakon ove borbe, tako da ćemo ih upariti s nekim koga su nakon ovakve borbe i zaslužili“, zaključio je Forgy.

