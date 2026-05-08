Kaos na UFC konferenciji: Osiguranje jedva zaustavilo sukob dviju zvijezda

Napetosti između Khamzata Chimaeva i Seana Stricklanda dodatno su eskalirale tijekom konferencije za medije uoči UFC 328 priredbe, gdje je došlo do fizičkog i verbalnog sukoba dvojice boraca.

Prilikom službenog sučeljavanja na pozornici, unatoč prisutnosti osiguranja i upozorenju predsjednika UFC-a Dane Whitea da zadrže kontrolu, situacija je brzo izmaknula kontroli. Tijekom razmjene provokacija Chimaev je u jednom trenutku nogom zahvatio Stricklanda u donji dio tijela, nakon čega je došlo do naguravanja i intervencije zaštitara koji su razdvojili borce.

Sean Strickland got PISSED after Khamzat Chimaev talked about his dad 😳



🗣️ Strickland: "You need to get the f*ck out of America."



🗣️ Khamzat: "Who you talking to? America loves me bro, you're a b*tch nobody loves you. Only your daddy loves you. He beats you up I'm gonna beat… https://t.co/feD70eGe6R pic.twitter.com/Lqzdxd59Aw — Championship Rounds (@ChampRDS) May 7, 2026

Sukob se nastavio i tijekom same konferencije za medije, gdje su dvojica boraca nastavila s međusobnim uvredama i provokacijama. Strickland je u jednom trenutku poručio Chimaevu da bi trebao napustiti Sjedinjene Američke Države, nakon čega je čečenski borac odgovorio nizom osobnih uvreda i prijetnji vezanih uz njihov nadolazeći okršaj u kavezu.

Posebnu reakciju izazvao je dio verbalnog sukoba u kojem je Chimaev spomenuo obiteljske teme, što je Strickland oštro osudio, nazvavši njegove izjave neprihvatljivima.

