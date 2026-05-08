zaiskrilo /

Kaos na UFC konferenciji: Osiguranje jedva zaustavilo sukob dviju zvijezda

Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Tijekom razmjene provokacija Chimaev je u jednom trenutku nogom zahvatio Stricklanda u donji dio tijela

8.5.2026.
10:02
Sportski.net
Napetosti između Khamzata Chimaeva i Seana Stricklanda dodatno su eskalirale tijekom konferencije za medije uoči UFC 328 priredbe, gdje je došlo do fizičkog i verbalnog sukoba dvojice boraca.

Prilikom službenog sučeljavanja na pozornici, unatoč prisutnosti osiguranja i upozorenju predsjednika UFC-a Dane Whitea da zadrže kontrolu, situacija je brzo izmaknula kontroli. Tijekom razmjene provokacija Chimaev je u jednom trenutku nogom zahvatio Stricklanda u donji dio tijela, nakon čega je došlo do naguravanja i intervencije zaštitara koji su razdvojili borce.

 

 

Sukob se nastavio i tijekom same konferencije za medije, gdje su dvojica boraca nastavila s međusobnim uvredama i provokacijama. Strickland je u jednom trenutku poručio Chimaevu da bi trebao napustiti Sjedinjene Američke Države, nakon čega je čečenski borac odgovorio nizom osobnih uvreda i prijetnji vezanih uz njihov nadolazeći okršaj u kavezu.

Posebnu reakciju izazvao je dio verbalnog sukoba u kojem je Chimaev spomenuo obiteljske teme, što je Strickland oštro osudio, nazvavši njegove izjave neprihvatljivima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
