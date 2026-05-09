Sin legende na teškom ispitu protiv razornog Ukrajinca

Nova boksačka sila, Zuffa Boxing, nastavlja s predstavljanjem vrhunskih priredbi, a šesto izdanje donosi nam borilački spektakl izravno iz srca Las Vegasa.

U noći s nedjelje na ponedjeljak, 11. svibnja, s početkom u 3 sata ujutro po našem vremenu, UFC Apex će ugostiti osam uzbudljivih mečeva, a u glavnoj borbi večeri snage će odmjeriti Shane Mosley Jr., sin boksačke legende, i opasni ukrajinski nokauter Sergej Bohačuk.

Sudar stilova za prevlast u srednjoj kategoriji

Glavna borba večeri donosi okršaj koji obećava vatromet u ringu. Shane Mosley Jr. (22-5, 12 KO) ulazi u ovaj meč s jasnim ciljem - započeti novi pohod prema vrhu srednje kategorije pod okriljem nove promocije. Nakon što je u prošlosti stigao do borbe za privremeni naslov, ali ostao kratak na sudačkim karticama, Mosley je spreman za svježi početak. Njegova tehnika i iskustvo stečeno u borbama s vrhunskim protivnicima bit će ključni, no pred njim stoji jedan od najtežih mogućih izazova.

Zuffa Boxing 06 gledajte uživo na platformi VOYO.

S druge strane ringa čeka ga Sergej Bohačuk (27-3), Ukrajinac s nevjerojatnim omjerom od 24 nokauta u svojim pobjedama. Bohačuk je već debitirao za Zuffa Boxing i ostvario impresivnu pobjedu protiv Radzhaba Butaeva, dokazavši da se izvrsno snalazi u kategoriji do 160 funti. Njegov agresivni stil i razorna snaga udaraca predstavljaju prijetnju za svakog borca u diviziji. Za njega je ovo prilika da drugom uzastopnom pobjedom potvrdi status glavnog kandidata za inauguracijsku Zuffa titulu.

Povratak "Hammer Handsa" i okršaj neporaženih

Jednako zanimljiv bit će i sunaslovni meč večeri u velter kategoriji, u kojem se susreću Julian "Hammer Hands" Rodriguez (25-1, 15 KO) i neporaženi James Perella (21-0, 15 KO). Rodriguezova karijera je priča o nevjerojatnom povratku, nakon što ga je poraz od Josea Pedraze prije nekoliko godina, popraćen ozljedama i problemima izvan ringa, privremeno izbacio s velike scene. Vratio se jači no ikad, upisavši pobjede kao autsajder i demonstriravši iznimnu mentalnu snagu. Već je ostvario pobjedu u Zuffi, a sada želi nastaviti svoj uspon. Njegov protivnik, Perella, kasno je ušao u profesionalne vode, ali je u sedam godina izgradio savršen omjer, nokautiravši osam od posljednjih devet protivnika. Ovo je klasična borba koja će jednom borcu odrediti daljnji put, a drugoga vratiti korak unatrag.

Glavni dio programa upotpunit će još jedan sudar neporaženih boraca u srednjoj kategoriji. Meksički osvajač olimpijske bronce, Misael Rodríguez (16-0, 8 KO), suočit će se s grčkim nokauterom Andreasom Katzourakisom (16-0, 11 KO). Rodríguez je već impresionirao u svom debiju za Zuffu, a sada ga čeka najteži test dosadašnje karijere protiv borca koji također ne zna za poraz i traži priliku za napad na titulu.

Buduće zvijezde na uvodnom dijelu programa

Zuffa Boxing nastavlja s praksom razvoja mladih talenata, a uvodni dio priredbe nudi nekoliko iznimno zanimljivih mečeva. Posebnu pažnju privlači dvoboj u teškoj kategoriji između 21-godišnjeg prospekta Da’Maziona Vanhoutera (11-0, 8 KO) i iskusnog 40-godišnjeg Raphaela Murphyja (18-1, 14 KO). Za mladog Vanhoutera, poznatog po nokautima u prvoj rundi, ovo je ključan test zrelosti protiv veterana koji je u nizu od sedam pobjeda. . Uzbuđenja neće nedostajati ni u poluteškoj kategoriji, gdje se sastaju Suray Mahmutović (8-1-1) i neporaženi Raphael Monny (9-0), a u bantam kategoriji snage će odmjeriti Emiliano Cardenas (10-0) i Alexis Alvarado (9-1-1). U lakoj kategoriji gledat ćemo sudar neporaženih boraca Justina Vilorije (12-0) i Ivana Ortiza (12-0-2), dok će svoj profesionalni debi imati uzbekistanska amaterska zvijezda Rakhmatullo Boymatov protiv Ala Stantona (9-1).

Šesta Zuffa priredba ponovno potvrđuje viziju Dane Whitea i njegovog tima - stvoriti platformu koja kombinira etablirana imena, neporažene talente u usponu i buduće zvijezde. Spajanjem kompetitivnih mečeva i globalne dostupnosti, Zuffa Boxing nastavlja graditi svoj brend i pružati fanovima boksačke spektakle koje ne smiju propustiti.

