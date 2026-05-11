Favorizirani Ukrajinac pao nakon razorne serije sina boksačke legende

U šestoj rundi borbe Shane Mosley je uspio preuzeti inicijativu i serijom precizno povezanih udaraca ostvariti prvi nokdaun protiv Sergeja Bohachuka.

Akcija je započela lijevim direktom u predjelu tijela, kojim je narušio protivnikovu ravnotežu i otvorio prostor za nastavak kombinacije. Uslijedio je desni poludirekt u lijevu stranu glave, nakon čega je Bohachuk bio vidno destabiliziran.

Završni udarac u toj sekvenci bio je kroše niske putanje, kojim je Mosley poslao protivnika na pod i time zabilježio prvi nokdaun u meču. Kombinacija je pokazala precizno tempiranje i učinkovito spajanje udaraca u kratkom vremenskom razmaku.