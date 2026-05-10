FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EKO AKCIJA /

Dražen Ivanković o velikoj akciji čišćenja podmorja: 'Jadran izgleda čarobno, dok se ne zaroni'

Dok svijet slavi 100. rođendan David Attenborough, njegova upozorenja o umiranju mora i klimatskim promjenama odzvanjaju snažnije nego ikad. Prisjećajući se prizora Velikog koraljnog grebena koji se od živopisnog podvodnog svijeta pretvorio u “groblje”, Attenborough govori o očaju zbog tragova koje čovjek ostavlja u prirodi.

Paralelno s tim upozorenjima, skupina ronilaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije devet je dana čistila podmorje zadarskog arhipelaga u akciji “Ronilačka sreća – Podmorje bez smeća 2026.”. Na dnu mora pronašli su tone otpada – od štednjaka, guma i akumulatora do starih teglica i namještaja koji se desetljećima raspada pod morem.

Voditelj akcije, Dražen Ivanković iz Ekološko-roniteljskog kluba Leut, upozorava da Jadran na površini izgleda bajkovito, ali ispod mora skriva pravo smetlište. Ronioci riskiraju živote kako bi izvukli otpad, često nailazeći i na nerazumijevanje lokalnog stanovništva. Unatoč svemu, poručuju da njihove akcije možda ne mogu očistiti cijeli Jadran, ali mogu poslati važnu poruku – more nije odlagalište, nego nasljeđe koje ostavljamo budućim generacijama.

VOYO logo
10.5.2026.
22:16
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa