MOL od Hrvatske traži 341 milijuna eura: Objavljeni detalji o dvije nove arbitraže

Mađarska naftna kompanija MOL, koja je i suvlasnik INA-e, od Hrvatske traži dodatnih 341,6 milijuna eura u dvije nove, odvojene arbitraže.

Ti podaci navedeni su u izvješću o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu, koje je objavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dosad je bilo poznato da je MOL pokrenuo arbitraže 2023. i 2024. godine, ali sada se prvi put znaju i točni iznosi.

"Tijekom razdoblja nastavljen je i postupak koji je 2024. godine pokrenuo mađarski investitor, dioničar društva INA-Industrija nafte d. d., radi nakade štete. Tužitelj tvrdi da je Republika Hrvatska povrijedila Ugovor o energetskoj povelji paketom mjera iz 2022. i 2023. godine koje su donesene radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu energije. U tom je predmetu tijekom 2025. godine zaprimljena tužba kojom tužitelj potražuje iznos od 214.300.000,00 EUR zajedno s pripadajućim kamatama. Republika Hrvatska u listopadu 2025. podnijela je odgovor na tužbu u kojem se osporava nadležnost arbitražnog tribunala za rješavanje tog spora, a sam zahtjev tužitelja osporen je kao neosnovan iz više razloga", stoji u izvješću.

Mađarska tu smatra kako su oštećeni jer je Vlada tijekom energetske krize i invazije Rusije na Ukrajinu ograničila cijene plina po kojoj ga je INA morala prodavati.

Drugi zahtjev

"Isti je tužitelj protiv Republike Hrvatske u listopadu 2022. godine pokrenuo ad hoc trgovački arbitražni postupak prema UNCITRAL Arbitražnim pravilima radi naknade štete u iznosu od 36.200.000,00 EUR koju je navodno sam pretrpio i naknade štete u iznosu od 91.100.000,00 EUR koju je navodno pretrpjelo društvo INA-Industrija nafte d. d.", nastavlja se u izvješću.

"Ovaj zahtjev bio je jedan od zahtjeva u međunarodnoj investicijskoj arbitraži koju je mađarski investitor pokrenuo pred ICSID-om u predmetu broj ARB/13/32. U pogledu toga zahtjeva tribunal je odbacio tužbu zbog nenadležnosti. Tužitelj tvrdi da je Republika Hrvatska, time što je povećala stope rudarske naknade za eksploataciju ugljikovodika koje je INA-Industrija nafte d. d. bila dužna plaćati u razdoblju od 2011. do 2015., povrijedila Prve izmjene i dopune glavnog ugovora o plinskom poslovanju od 16. prosinca 2009. (FAGMA). Tijekom 2025. godine u ovoj trgovačkoj arbitraži podneseno je više podnesaka nakon održanog ročišta te se očekuje donošenje pravorijeka", dodaje se u izvješću DORH-a.

Podsjetimo, Hrvatska je ranije izgubila dvije arbitraže od MOL-a. Prema posljednjoj iz 2022. godine, Vlada još nije isplatila odštetu te se svaki dan dodaju nove kamate od oko 28.000 dolara. Iznos koji se po tome mora platiti približno iznosi 280 milijuna dolara.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li Hrvatska izdržati novi val poskupljenja? Stručnjaci upozoravaju: 'Povratka na staro nema'