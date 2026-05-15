Ante Vrban postao otac dječaka: 'Došao je u pravo vrijeme'
Iako je u svijetu arhitekture i dizajna njegovo ime itekako poznato, kad je pak riječ o privatnom životu, ovaj cijenjeni hrvatski arhitekt isti čuva daleko od očiju javnosti
Poznati domaći arhitekt Ante Vrban (46) ovih dana ima poseban razlog za slavlje. Naime, Ante je postao otac dječaka, a sretnu vijest podijelio je na eventu "Putem oblaka" u Opatiji.
"Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme", izjavio je ponosni tata koji nije otkrivao ime sinčića.
Privatni život drži podalje od javnosti i medija
Inače, iako je u svijetu arhitekture i dizajna njegovo ime itekako poznato, kad je pak riječ o privatnom životu, ovaj cijenjeni hrvatski arhitekt isti čuva daleko od očiju javnosti pa je tako i vijest o dolasku prinove sve do sada uspješno čuvao od medija i javnosti.
'Putem oblaka' okupio brojna poznata imena
Projekt "Putem oblaka“ Ane Radišić ovoga je tjedna u Opatiji dobio svoje dosad najveće i najosobnije izdanje - dvodnevni koncept „Novi horizonti“. Tijekom dva dana, u Keight Hotelu Opatija i Centru Gervais, okupili su se brojni poznati sportaši, umjetnici, poduzetnici, kreativci i ljudi iz javnog života.
Događanje je otvorila Ana Radišić osobnom pričom o svom sportskom putu i iskustvu iz košarke.
"Djetinjstvo i srednju školu provela sam u sportskom načinu života. Igrom koja me oblikovala, a od koje sam morala odustati. Danas su to pravila igre u utakmici života koju igram kao poduzetnik u medijskom svijetu gradeći pozornice poput ove moje trenutne", emotivno je ispričala.