Ante Vrban postao otac dječaka: 'Došao je u pravo vrijeme'

Poznati domaći arhitekt Ante Vrban (46) ovih dana ima poseban razlog za slavlje. Naime, Ante je postao otac dječaka, a sretnu vijest podijelio je na eventu "Putem oblaka" u Opatiji.

"Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme", izjavio je ponosni tata koji nije otkrivao ime sinčića.

Foto: Bojan Zibar i Mario Poje

Privatni život drži podalje od javnosti i medija

Inače, iako je u svijetu arhitekture i dizajna njegovo ime itekako poznato, kad je pak riječ o privatnom životu, ovaj cijenjeni hrvatski arhitekt isti čuva daleko od očiju javnosti pa je tako i vijest o dolasku prinove sve do sada uspješno čuvao od medija i javnosti.

Foto: Bojan Zibar i Mario Poje

'Putem oblaka' okupio brojna poznata imena

Projekt "Putem oblaka“ Ane Radišić ovoga je tjedna u Opatiji dobio svoje dosad najveće i najosobnije izdanje - dvodnevni koncept „Novi horizonti“. Tijekom dva dana, u Keight Hotelu Opatija i Centru Gervais, okupili su se brojni poznati sportaši, umjetnici, poduzetnici, kreativci i ljudi iz javnog života.

Događanje je otvorila Ana Radišić osobnom pričom o svom sportskom putu i iskustvu iz košarke.

"Djetinjstvo i srednju školu provela sam u sportskom načinu života. Igrom koja me oblikovala, a od koje sam morala odustati. Danas su to pravila igre u utakmici života koju igram kao poduzetnik u medijskom svijetu gradeći pozornice poput ove moje trenutne", emotivno je ispričala.