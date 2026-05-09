DONOSIMO POPIS /

Provjerite koje ljekarne su dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada u Hrvatskoj

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Provjerite koje ljekarne su dežurne u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze

9.5.2026.
22:18
Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze.

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

  • Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 
  • Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291
  • Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
  • Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
  • Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
  • Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

  • Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4
  • Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI

  • Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU

  • Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
  • Ljekarna Park (Dom zdravlja) - Ljekarne Srce, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV

