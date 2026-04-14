Važno upozorenje pacijentima: Povlači se mast za oči!

HALMED je upozorio pacijente o povlačenju serije lijeka Oxytetracyclin mast za oči 5G (oksitetraciklin) s rokom valjanosti do kolovoza 2026.

Kako navode u priopćenju, povlačenje se provodi do razine ljekarni i to kao mjera opreza budući da je u jednom pakiranju iz serije nađeno odstupanje koje je prijavljeno izvan Hrvatske, u drugoj članici Europske unije.

Utvrđeno je da je jedno pakiranje sadržavalo tubu masti za oči s drugom djelatnom tvari.

"Budući da se ne može u potpunosti isključiti mogućnost zamjene tijekom sekundarnog pakiranja, preventivno se povlači cijela predmetna serija lijeka. Ostale serije nisu zahvaćene navedenim odstupanjem", pojašnjavaju iz HALMED-a.

Savjet pacijentima

Predmetna serija lijeka stavljena je u promet u Republici Hrvatskoj putem postupka izvanrednog unošenja na temelju pojedinačnih recepata, u vrlo ograničenim količinama.

Budući da odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj nema niti jedan lijek s istom djelatnom tvari u istom farmaceutskom obliku, navedeni lijek se nabavlja postupkom izvanrednog unošenja na temelju izjave zdravstvene ustanove o potrebi za nabavkom lijeka ili za nužne slučajeve liječenja na pojedinačni recept.

Bolesnicima stoga savjetuju da se obrate svome liječniku ili ljekarniku ako imaju bilo kakva pitanja oko trenutačne terapije.

