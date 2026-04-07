Hrvati otkrili sve 'bolesti' zdravstvenog sustava: 'Ljudi tamo doslovno umiru'

Nizom javno-zdravstvenih akcija diljem zemlje obilježava se Svjetski dan zdravlja, dana kada je i osnovana Svjetska zdravstvena organizacija.

Ovogodišnja tema "Zajedno za zdravlje – Stanimo uz znanost“ ističe se važnost prevencije, zdravih navika i odluka utemeljenih na znanstvenim dokazima. Ministrica Irena Hrstić predstavila je paket mjera za unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite.

U Temi dana pitali smo vas: Jeste li zadovoljni javnim zdravstvenim sustavom? Evo što ste nam rekli.

"Tko može biti zadovoljan? Samo oni koji imaju veze i tako dođu na pregled odmah. Mi obični smrtnici čekamo preglede šest mjeseci i više", iskreno kaže Silvija Borko.

Nije zadovoljna ni Jasminka Užarević: "Prvo, nema dovoljno liječnika i čekam operaciju skoro dvije godine, s time da sam prikupljala nalaze, a operacija je hitna".

Ništa bolje, kaže Monika Benković, nije ni na otoku: "Ljudi doslovno umiru jer nije osigurana osnovna zdravstvena pomoć".

"Svaka čast izuzecima od doktora i sestara, ali sustav kao susta je u banani. Plaćamo obvezno, dodatno i dopunsko i privatno i opet se čeka godinama, a nismo bolesni 365 dana u godini. Svaki lijek plaćamo dodatno tako da me zaista zanima zašto plaćamo obvezno osiguranje? Sramota i jad, treba pod hitno sve to mijenjati. Treba otvoriti privatne klinike dok se ne smanje liste čekanja, a nakon toga posložiti sve kako treba", smatra Natalija Palijan Bokan. Dodaje da je sramotno da se termin može dobiti odmah i sad ako se plati privatno.

Na vrlo loše stanje upozorila je i Vesna Kasun: "Liječnici su preopterećeni i zato sada površni. Rade privatno i tamo nas upućuju jer su liste duge i sve se raspada. Vrlo loše", istaknula je.

Ipak, ima i onih koji nisu bili toliko oštri poput Fiorele Renko. "S obzirom na to da niti u drugim zemljama nije bolje, neću prigovarati", zaključila je.

Nadovezao se Ivan Ros koji kaže: "Zadovoljan kada nema boljeg. Kako kada, čekaš dok ne dočekaš ili si statistika pokojni".