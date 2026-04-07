Svjetski je dan zdravlja: HZJZ i Ministarstvo zdravstva organiziraju besplatne preglede

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja jer je na taj datum 1948. osnovana Svjetska zdravstvena organizacija, što je postao simbol početka globalne suradnje u javnom zdravstvu te se svake godine koristi za isticanje aktualnih zdravstvenih tema i izazova. Naglasak je ove godine na poruci da se odluke o zdravlju, bilo na razini pojedinca, zajednice ili države, trebaju temeljiti na provjerenim dokazima.

U Hrvatskoj u obilježavanju sudjeluju zdravstvene ustanove, javnozdravstvene službe, lokalna samouprava i organizacije civilnog društva s porukom da su prevencija, dostupnost usluga i odluke utemeljene na znanosti ključni za izgradnju otpornijeg društva.

Besplatni preventivni pregledi

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva organiziraju u Zagrebu na Jarunu, uz Malo jezero, od 11 do 17 sati, javnozdravstvenu akciju s besplatnim preventivnim pregledima, uključujući mjerenje šećera i kolesterola u krvi, krvnog tlaka te pedobrahijalnog indeksa, a prema preporuci i dodatnim pretragama poput lipidograma.

Uz dijagnostički dio, na Jarunu će biti organizirani i edukativni punktovi za tjelesno, mentalno i spolno zdravlje te prevenciju štetnih učinaka konzumacije alkohola. Za školsku djecu predviđen je poligon za tjelesnu aktivnost, dok je kutak za socijalizaciju osmišljen kao prostor za druženje i razmjenu iskustava. Stručnjaci iz različitih područja medicine građanima će tijekom cijelog dana pružati individualne savjete o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja.

Javnozdravstvena akcija održat će se i na Trgu bana Josipa Jelačića, u organizaciji Gradskog ureda za zdravstvo i gradskih zdravstvenih ustanova. Ondje će građanima od 10 do 13 sati biti dostupni različiti preventivni pregledi i savjetovanja, među ostalim procjena kardiovaskularnog rizika, predstavljanje dijabetološkog savjetovališta, alergološka testiranja, spirometrija, analiza tjelesne mase, mjerenje ugljikova monoksida u izdisaju te savjetovanja o mentalnom zdravlju i prestanku pušenja.

Svoj doprinos dat će i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), koja ističe važnost dostupnih usluga u zajednici. U okviru CheckPoint centra u Zagrebu građanima su dostupne usluge testiranja na HIV i druge spolno prenosive infekcije, individualnog savjetovanja, procjene rizika, psihološke i psihosocijalne podrške te povezivanja sa zdravstvenim sustavom i daljnjom skrbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'