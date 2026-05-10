Obiteljska 'zvijer' stigla u Europu, do stotke stiže za 3,6 sekundi: 'Najbolji na svijetu'

Stiže nam iz Silicijske doline, direktno iz tvornice snova tvrtke Lucid Motors, vozilo koje izgleda kao da je pobjeglo sa snimanja nekog znanstveno-fantastičnog filma. Ako ste mislili da su električni SUV-ovi tek praktične, ali pomalo dosadne kutije na kotačima, pripremite se na redefiniranje pojmova.

Lucid Gravity, drugi model ovog ambicioznog američkog proizvođača, nije samo automobil; to je izjava na kotačima, obiteljski prijevoznik s dušom superautomobila koji je konačno službeno predstavljen i na europskom tlu.

Nakon što su limuzinom Air visoko podigli ljestvicu u svijetu električnih vozila, Lucid s modelom Gravity cilja na segment luksuznih SUV-ova, obećavajući prostor, performanse i domet bez ikakvih kompromisa. I sudeći po onome što su pokazali na premijeri na sajmu IAA Mobility u Münchenu, čini se da nisu samo ispunili obećanje, već su ga i nadmašili.

Dizajn iz budućnosti, prostor iz snova

Na prvi pogled, teško je svrstati Gravity u postojeće kategorije. Je li to masivni SUV, povišeni karavan ili futuristički monovolumen? Istina je vjerojatno negdje između. Njegov dizajn je podređen aerodinamici kako bi se izvukao svaki mogući kilometar iz baterije, no unatoč elegantnim i zaobljenim linijama, unutrašnjost nudi gotovo nevjerojatnu prostranost.

S dužinom od preko pet metara i međuosovinskim razmakom od tri metra, Gravity nudi tri reda sjedala za udoban smještaj do sedam odraslih putnika. Čak i s podignutim trećim redom sjedala, iza njih ostaje impresivnih 780 litara prtljažnog prostora. Ako vam putnici nisu prioritet, preklapanjem stražnjih sjedala oslobađa se golema utovarna površina od gotovo 3400 litara. Tome treba dodati i prednji prtljažnik ("frunk") od 230 litara, koji je dovoljno velik da posluži i kao klupa za sjedenje dok ste parkirani.

Unutrašnjost je priča za sebe. Vozača dočekuje golemi, zakrivljeni 34-inčni 6K OLED zaslon koji se proteže ispred njega, stvarajući osjećaj kokpita svemirskog broda. Putnici u drugom redu mogu uživati u kliznim sjedalima s integriranim stolićima, pretvarajući kabinu u mobilni ured ili dnevni boravak.

Performanse od kojih zastaje dah

Ako mislite da je ovo samo prostran i luksuzan obiteljski automobil, u krivu ste. Ispod te uglađene vanjštine krije se prava zvijer. U Grand Touring izvedbi, koja je prva dostupna za narudžbu u Europi, Gravity raspolaže sa 617 kW snage, što je ekvivalent od čak 839 konjskih snaga. To je dovoljno da ovu grdosiju od gotovo tri tone potjera od 0 do 100 km/h za samo 3,6 sekundi. Da, dobro ste pročitali - ovaj obiteljski SUV ubrzava brže od većine Porschea 911.

Za ovakve performanse zaslužna je nova generacija Lucidove vlastite tehnologije, uključujući i moćnu bateriju od 123 kWh. No, snaga nije jedini adut. Gravity standardno dolazi s aluminijskom šasijom i zračnim ovjesom koji osiguravaju udobnost na svim podlogama, a za one željne još bolje dinamike tu je opcionalni Dynamic Handling paket s aktivnim zakretanjem stražnjih kotača, što smanjuje krug okretanja na samo 11,7 metara. A za praktične potrebe, tu je i mogućnost vuče prikolice do 2,5 tone.

Doseg i punjenje bez kompromisa

Jedna od najvećih briga kupaca električnih vozila - strah od prazne baterije - s Gravityjem postaje stvar prošlosti. Zahvaljujući ogromnoj bateriji i izvanrednoj učinkovitosti, Grand Touring verzija nudi doseg do 748 kilometara prema realnijem WLTP ciklusu.

Kad se baterija napokon isprazni, punjenje je munjevito. Lucid je za Gravity razvio inovativnu 926-voltnu arhitekturu koja omogućuje nevjerojatno brzo punjenje. Na dovoljno snažnom punjaču, za samo 14 minuta možete dodati do 400 kilometara dometa. To je manje vremena nego što vam treba da na odmorištu popijete kavu i pojedete sendvič.

Dolazak u Europu: Cijene i dostupnost

Lucid Gravity je sada dostupan za narudžbu na odabranim europskim tržištima, a prve isporuke kupcima očekuju se početkom 2026. godine. U prvoj fazi, naručiti se može snažnija Grand Touring izvedba, dok će nešto povoljniji Touring model biti dostupan kasnije.

Cijene su, očekivano, u premium segmentu:

Njemačka: od 99.900 € za Touring/116.900 € za Grand Touring

Nizozemska: od 102.900 € za Touring/119.900 € za Grand Touring

Švicarska: od 108.900 CHF za Touring/125.900 CHF za Grand Touring

Norveška: od 1.049.000 NOK za Touring/1.249.000 NOK za Grand Touring

Stručnjaci se slažu da je Gravity za Lucid ključan, 'biti ili ne biti' model, čiji će uspjeh definirati budućnost tvrtke. Njegov pomalo neobičan, monovolumenski dizajn mogao bi se pokazati kao pun pogodak u Europi, gdje su kupci tradicionalno skloniji karavanima i monovolumenima nego kockastim terencima koji dominiraju američkim tržištem.

A što je s Hrvatskom?

Pitanje svih pitanja za domaće zaljubljenike u tehnologiju i automobile jest - hoćemo li Lucid Gravity vidjeti i na našim cestama? Za sada, situacija je neizvjesna. Lucid trenutno ima službena predstavništva u samo četiri europske zemlje, no najavili su širenje na nova tržišta poput Belgije, Francuske, Italije i Španjolske. Hrvatska se, nažalost, za sada ne spominje u službenim planovima.

Postoje naznake o mogućem servisnom partneru u Zagrebu, no konkretnih informacija o prodaji i službenom dolasku još uvijek nema. Čini se da ćemo se za sada morati strpjeti i nadati da će ovaj impresivni komad tehnologije službeno sletjeti i u našu blizinu.

Lucid Gravity bez sumnje postavlja nove standarde u klasi luksuznih električnih SUV-ova. Oni koji su ga testirali tvrde: 'Ovo je nabolji električni automobil na svijetu'. On je dokaz da obiteljski automobil ne mora biti kompromis. Može biti nevjerojatno prostran, udoban, praktičan, a istovremeno nuditi performanse koje posramljuju i rasne sportske automobile. Ostaje nam vidjeti kako će ga prihvatiti europski kupci, no jedno je sigurno – budućnost automobilske industrije s ovakvim primjercima izgleda izuzetno uzbudljivo.

