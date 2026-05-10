Novi rejtinzi stranaka: CRO Demoskop ekskluzivno otkriva kome građani najviše vjeruju

Podsjetimo, zadnje provedeno istraživanje CRO Demoskopa u travnju, pokazalo je manja pomicanja u rejtingu političkih stranaka u odnosu na rezultate iz mjeseca ranije.

HDZ i ostao uvjerljivo prvi izbor birača, s blagim rastom na stabilnih 30 posto, dok je u ožujku imao 29,7 posto. SDP bilježi lagani rast i sada je na 22,8 posto, u odnosu na 22,6 posto u ožujku.

Stranka Možemo! nastavila je pad treći mjesec zaredom te ima potporu ispod 12 posto. MOST je bilježio blagi rast i stoji na 6,4 posto, dok je lista Marije Selak Raspudić i stranke Drito na 2,2 posto. Domovinski pokret također bilježi lagani pad na 2,1 posto, dok je Centar na 1,2 posto.

Manje stranke ostaju ispod ili oko 1 posto, uključujući DOMINO i IDS s 1,1 posto, Pravo i pravda s 0,9 posto te HSS koji bilježi 0,6 posto. Neodlučnih birača ima oko 15 posto, što je nešto više nego u ožujku.

Milanović i Plenković na vrhu pozitivaca i negativaca

Na ljestvici najpozitivnijih političara i dalje vode predsjednik Zoran Milanović s gotovo 27 posto i premijer Andrej Plenković s 16 posto, dok je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević treći.

Ministar obrane Ivan Anušić bilježio je rast popularnosti i nalazi se na četvrtom mjestu, dok šef SDP-a nema mjesto među deset najpozitivnijih političara.

Istodobno, na ljestvici najnegativnijih političara i dalje vodi premijer Plenković, iako ga manje građana nego u ožujku doživljava negativno. Slijedi Zoran Milanović, dok je Tomašević na trećem mjestu.

U top 10 negativaca nalazili su se Milorad Pupovac, Ivan Penava, Josip Dabro, Sandra Benčić, Goran Grlić Radman te Siniša Hajdaš Dončić.

Građani i dalje pesimistični

Unatoč manjim pomacima u rejtingu, više od 70 posto ispitanika smatralo je da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, dok tek oko petine vidi pozitivan smjer razvoja zemlje.

Najvažnijom temom građani su označili eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, dok su rast cijena goriva i vladine mjere zauzeli drugo mjesto po važnosti.

Što je CRO Demoskop?

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. godine.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

