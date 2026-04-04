SAMO U RTL-U DANAS

Što Hrvati misle o vojnoj suradnji s Izraelom? Rekli ste svoje, donosimo veliko istraživanje

Što Hrvati misle o vojnoj suradnji s Izraelom? Rekli ste svoje, donosimo veliko istraživanje
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Građani su rekli i što misle o nedavnim izjavama hrvatskih i srbijanskih političara te dali svoj sud - treba li Hrvatska dodatno jačati svoju vojsku zbog razvoja situacije u regiji

4.4.2026.
12:39
Dunja Stanković
Igor Soban/PIXSELL
RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi ispitivanje javnog mijenja o sigurnosnoj situaciji. Sve rezultate donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

Istraživanje je pokazalo što građani misle o dodatnom naoružavanju Hrvatske, potom o vojnoj suradnji s Izraelom te kakva su njihova očekivanja od NATO saveza. 

Većina je rekla da Hrvatska ne treba vojno surađivati s Izraelom zbog njihove politike, a detalje donosimo u 19 sati. 

Podaci su prikupljeni od 31. ožujka do drugog travnja na uzorku od tisuću građana iz 422 naselja iz svih županija. Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi, obrazovanju i radnom statusu. 

Standardna greška uzorka iznosi plus/minus 3,04 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto. 

Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoćemo li uskoro vidjeti prizor koji se ne viđa često? Milanović je na potezu

IstraživanjePromocija PlusJavno MnijenjeSigurnostSrbijaNato
