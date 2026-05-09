Ekskluzivno istraživanje: Hrvati otkrili što stvarno misle o vezama, braku i privatnosti

Što Hrvati danas misle o braku bez djece? Gdje povlače granicu privatnosti u vezi? I koliko je zapravo normalno partneru uzeti mobitel i provjeriti poruke?

To su samo neka od pitanja iz našeg ekskluzivnog istraživanja, prema kojem je Hrvatska praktički podijeljena.

Djeca i otvorene veze

Nešto više od 47 posto ispitanih ne podržava odluku parova koji žele brak bez djece. S druge strane, njih 44 posto takav izbor podržava. Oko osam posto ne zna ili ne žele odgovoriti.

Foto: RTL Danas

A kad je riječ o otvorenim vezama, ispitanici to vide ovako. Znamo, to su veze u kojima su partneri složni da obje strane imaju seksualne odnose s drugima izvan primarne veze. 27 posto ih kaže da im je to prihvatljivo za druge, ali da to nije njihov izbor. Jednako toliko ih smatra da je to kraj tradicionalnog braka i bliskosti. Da to nije karakteristika ljudi nego je više za životinjski svijet, smatra 18 i pol posto, a da je to protivno crkvenom stajalištu o braku, misli 12 i pol posto. Ostali otvorene veze ili potpuno podržavaju ili nemaju stav.

Foto: RTL Danas

Ljubav preko aplikacije

A ljubav se danas sve češće traži i preko aplikacija. Tinder, Bumble i slične platforme mnogima su postale prvi korak do veze.

Da je to korisno, ali uz više truda i opreza nego kontakt uživo - smatra više od trećine ispitanih. Oko 23 posto kaže da je to neprihvatljiv način za upoznavanje za ozbiljne i dugotrajne veze, a petina aplikacije smatra površnima i neprikladnima za duboke odnose. 10 posto ih ne zna, a gotovo toliko ih se izjasnilo da su one odličan alat jer nude veći izbor i lakše upoznavanje partnera.

Foto: RTL Danas

'Kopanje po mobitelu'

A kad nestane povjerenja, prvi na udaru često je mobitel partnera.

Da "kopanje" po mobitelu bračnog ili životnog partnera bez njegove dozvole ne podržava, stav je 64 posto ispitanika. Vide to kao kršenje privatnosti, ali opravdavaju u hitnim slučajevima. Manje od trećine kaže da je to u redu kada sumnjaju u njega ili nju, te da u vezi nema tajni. Ostali ne znaju ili nisu htjeli odgovoriti.

Foto: RTL Danas

A brojni mobiteli pak imaju lozinke za otključavanje zaslona, kao i za ulazak na društvene mreže.

Najveći broj ih kaže da dijele lozinke s partnerima - njih 43 i pol posto. 37,6 posto ih kaže da to ne rade jer to smatraju osobnim prostorom. 12,7 posto ih nije u vezi ili nema partnera ili partnericu. Dva i pol posto ih zna partnerove lozinke, ali oni ne znaju njegove. U obrnutom slučaju postotak je manji - dva posto. Ostali ne žele odgovoriti.

Foto: RTL Danas

Istraživanje za RTL provela je agencija Promocija plus od 4. do 7. svibnja na uzorku od tisuću ispitanika, metodom telefonskog anketiranja. Margina pogreške iznosi plus minus 3,04 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto. A već sutra donosimo i novi redoviti Crodemoskop, istraživanje o rejtingu stranaka i političara.