Jednima ocjena raste, a drugima pada: Zna se koja je tema prevladavala među Hrvatima zadnjih mjesec dana

RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za veljaču. U 19 sati pogledajte kako je na rejting vladajućih utjecao doček brončanih rukometaša i nastup Thompsona na istom.

Predsjednik Milanović na vrhu je ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara ispred Andreja Plenkovića na drugom i Tomislava Tomaševića na trećem mjestu.

No, ima promjena među najnegativnijima. Andrej Plenković i dalje je na vrhu, a tko je iza njega provjerite u najnovijem CRO Demoskopu.

Pada ocjena i za rad predsjednika Republike, a raste ocjena Sabora i Vlade RH.

Bronca rukometaša i politički sukobi oko pjevača MP Thompsona na dočeku najznačajnija tema u posljednjih mjesec dana.

Cijeli CRO Demoskop ekskluzivno donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. g.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.