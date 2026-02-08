Je li nova godina donijela 'rošade' u političkom vrhu, a tko je najviše 'profitirao od Thompsona?

U 19 sati u RTL-u Danas ekskluzivno pogledajte nove rezultate CRO Demoskopa za studeni koje je za RTL provela agencija Promocija Plus.

Podsjetimo, istraživanje je pokazalo da su izbori provedeni početkom prosinca HDZ bi bio relativni izborni pobjednik ispred prvog pratitelja SDP-a. HDZ je zabilježio izbor od 27,5 posto. Na drugom mjestu zaostao je stalni pratitelj SDP, s izborom od 22,5 posto. Treće mjesto držala je platforma Možemo! s izbornom podrškom od 12,4 posto. Sve o prošlog CRO Demoskopu čitajte OVDJE.

Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara bio je predsjednik Republike Zoran Milanović s izborom od 26 posto ispitanika. Predsjednik Vlade Andrej Plenković našao se na drugom mjestu s izborom od 11,5 posto. Na trećem mjestu bio je Tomislav Tomašević s izborom od 4,1 posto.

Dvojac vodeći na obje liste

Na listi najnegativnijih hrvatskih političara također se našao isti dvojac. Andrej Plenković bio je na prvom mjestu s izborom 32,9 posto. Predsjednik Milanović na drugom mjestu ove "negativne ljestvice" dobio je 8,3 posto glasova. Na trećem mjestu bio je Milorad Pupovac.

Najvažnija tema bila je požar u Vjesniku, a zatim marševi antifašista u 4 hrvatska grada. Inflacija se našla na trećem mjestu s 9,9 posto izbora. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje bilo je izbor za 8,9 posto ispitanika. Prijepori oko odbijanja grada Zagreba da iznajmi Arenu za koncerte Marku Perkoviću Thompsonu bili su izbor 7,9 posto građana. Uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića bila je najvažnija tema za 7 posto građana.

Što je CRO Demoskop?

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. godine.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

