Rukometaši u dvije velike provjere protiv Švedske: Evo kad i gdje gledati

Hrvatska rukometna reprezentacija stigla je u Švedsku gdje je sutra čeka prvi od dva prijateljska susreta protiv Šveđana koji ćete moći pratiti na kanalima RTL-a. Prvi susret je na rasporedu od 18:10 i moći ćete ga gledati samo na RTL-u 2 i platformi Voyo, a drugi dvoboj je u subotu 16. svibnja u Areni Varaždin. Izravni prijenos je na glavnom programu RTL-a od 17:10 sati. Uoči utakmica Silvijo Maksan razgovarao je s legendarnim Patrikom Ćavarom, a intervju pročitajte OVDJE.