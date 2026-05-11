Reprezentativci se okupili, a povratnik nakon ozljede poručio: 'Ne želim opet kroz to'

Hrvatska rukometna reprezentacija zaključuje sezonu s dvije provjere protiv Švedske, u okviru priprema i završnog ciklusa reprezentativnih aktivnosti. Prvi susret odigrat će se u Kristianstadu, dok je uzvratna utakmica na rasporedu tri dana kasnije u Varaždinu.

Iako se ovaj reprezentativni ciklus formalno veže uz završnicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, Hrvatska je plasman na veliko natjecanje već ranije osigurala. Upravo zbog toga, nadolazeće utakmice služit će ponajprije za uigravanje momčadi te testiranje širine igračkog kadra uoči budućih izazova.

Reprezentativac Tin Lučin istaknuo je važnost dvoboja protiv kvalitetnog protivnika.

„Odličan protivnik Švedska s kojim smo imali prilike igrati nedavno na prvenstvu. Mislim da je ovo dobra prilika da se uvježbaju neki detalji, isprobaju novi igrači, ali i da pokušamo odigrati što bolje te ostvariti pobjedu“, poručio je Lučin.

Izbornik Dagur Sigurdsson naglašava kako kraj sezone donosi i određene kadrovske izazove, prvenstveno zbog umora i ozljeda nakon naporne klupske sezone, ali istovremeno otvara prostor za mlađe igrače.

„Iznimno smo zadovoljni što u ovom razdoblju ne moramo igrati kvalifikacije jer su to uvijek zahtjevne utakmice. Nekoliko igrača je ozlijeđeno zbog duge sezone“, istaknuo je Sigurdsson.

Zbog toga je na popisu i veći broj mlađih i manje iskusnih rukometaša iz hrvatskih i regionalnih klubova poput Poreča, Nexea i Izviđača, a među pozvanima se nalazi i Petar Šprem iz Dugog Sela, sin bivšeg reprezentativca Gorana Šprema.

„Kad god imamo priliku, želimo uključiti mlade igrače i bolje ih upoznati kroz reprezentativni sustav. Veselim se vidjeti njihov napredak“, dodao je izbornik.

U sastav se vraća i Marin Šipić, koji je zbog ozljede propustio prethodno razdoblje natjecanja.

„Nismo se vidjeli od listopada kada sam se ozlijedio. Tek sam se nedavno vratio utakmicama u klubu. Prvi put sam prvenstvo gledao s tribina, što mi je bilo neobično i ne želim da se to ponovi“, rekao je Šipić.

Nakon završetka ovog reprezentativnog okupljanja, igrači se vraćaju klupskim obavezama i završnici sezone, dok će izbornik Sigurdsson još kratko ostati u Hrvatskoj prije povratka uoči jesenskog dijela priprema.

Hrvatska u dvoboje sa Švedskom ulazi i s dodatnim motivom, s obzirom na to da je u posljednja tri međusobna susreta upisala poraze. Prva utakmica igra se u srijedu u 18:10, uz prijenos na RTL-u 2.