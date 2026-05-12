Izvučeni parovi polufinala rukometne lige prvaka: Težak zadatak za našeg Mandića

U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne Lige prvaka koji će se igrati u Kolenu 13. i 14. lipnja sastat će se lanjski finalisti, branitelj naslova Magdeburg i Fuechse iz Berlina, odlučeno je ždrijebom u Beču u utorak.

Magdeburg je prošle godine u finalu bio uspješniji od Fuechsea sa 32-26 i tako osvojio svoj peti naslov kontinentalnog prvaka. Fuechseu je to bio prvi nastup u finalu.

U drugom polufinalu satsat će se 12-erostruki europski prvak Barcelona i danski Aalborg. Bit će "repriza" finala otprije dvije godine u kojem je Barcelona slavila sa 31-30.

