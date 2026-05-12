ŽDRIJEB ODREDIO /

Izvučeni parovi polufinala rukometne lige prvaka: Težak zadatak za našeg Mandića

Izvučeni parovi polufinala rukometne lige prvaka: Težak zadatak za našeg Mandića
Foto: Michael Taeger/imago sportfotodienst/Profimedia

Magdeburg je prošle godine u finalu bio uspješniji od Fuechsea sa 32-26 i tako osvojio svoj peti naslov kontinentalnog prvaka

12.5.2026.
17:05
Hina
U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne Lige prvaka koji će se igrati u Kolenu 13. i 14. lipnja sastat će se lanjski finalisti, branitelj naslova Magdeburg Fuechse iz Berlina, odlučeno je ždrijebom u Beču u utorak.

Magdeburg je prošle godine u finalu bio uspješniji od Fuechsea sa 32-26 i tako osvojio svoj peti naslov kontinentalnog prvaka. Fuechseu je to bio prvi nastup u finalu.

U drugom polufinalu satsat će se 12-erostruki europski prvak Barcelona i danski Aalborg. Bit će "repriza" finala otprije dvije godine u kojem je Barcelona slavila sa 31-30.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
