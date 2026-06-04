Incident na letu za Split, putnici dobili obavijest o kašnjenju zrakoplova: 'Žao nam je'

U četvrtak u poslijepodnevnim satima dogodio se incident na letu iz Londona za Split. Naime, putnici u splitskoj zračnoj luci dobili su obavijest da je njihov let zrakoplovom Jet2 odgođen radi incidenta u zrakoplovu.

"Poštovani, žao nam je što je vaš današnji let odgođen zbog incidenta s putnicima u vašem zrakoplovu. Očekuje se da će vaš let sada poletjeti u 18.45. Prijava će se zatvoriti 40 minuta prije vašeg izvornog vremena polaska", navodi se u obavijesti putnicima koji su na put iz Londona za Split trebali krenuti u 17.10 sati.

Kako doznajemo iz Zračne luke Split, incident se dogodio kada je jedan putnik pravio problem na letu iz Londona prema Splitu. Zbog toga se zrakoplov vratio u London, iskrcao problematičnog putnika te je zrakoplov ponovno poletio za Split.