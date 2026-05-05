DAVID PROTIV GOLIJATA /

Nexe na pragu senzacije: Našičani u Njemačkoj love besmrtnost

Nexe na pragu senzacije: Našičani u Njemačkoj love besmrtnost
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nexe od 20:45 lovi senzaciju i sačuvanje tri pogotka prednosti naspram Kielu

5.5.2026.
19:27
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Rukometna Europska liga
5. svibnja
20:45
0
Kiel
 
0
Nexe
 

Najava

Nexe iz Našica od 20:45 igra uzvratnu utakmicu Europske lige. Suparnik je njemački velikan Kiel, kojeg su rukometaši hrvatskog sastava u prvoj utakmici svladali 33-30. Budući da se radi o susretu protiv najuspješnijeg njemačkog i jednog od najuspješnijih europskih klubova, ne treba ni govoriti kolika bi senzacija bila da Nexe uspije očuvati tri pogotka prednosti.

Momčad s istoka Hrvatske bi pobjedom izborila svoje tek drugo polufinale u povijesti Europske lige, nakon sezone 2021./22. Tada im je put u elitu ipak bio nešto lakši jer su se u četvrtfinalu našli nasuprot danskom GOG-u.

NexeKielRukometna Europska Liga
